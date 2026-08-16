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Tűzoltó
Nyitókép: Pixabay

Auókereskedést fenyeget a Szegednél tomboló tűz

Infostart / MTI

Nagy területen ég a tűz Szeged határában, a lángok egy autókereskedést is elértek.

Bakaity Mónika, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője elmondta, röviddel dél után kaptak bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében.

A tűz több mint tíz hektárt érint, és a lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. A környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói, valamint az algyői létesítményi tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Személyi sérülés nem történt - közölte az alezredes.

A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből hordják ki az autókat. Később kiderült, hogy néhány autó megégett.

Frissítés

Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet vasárnap kora délután.

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Kezdőlap    Belföld    Auókereskedést fenyeget a Szegednél tomboló tűz

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