Didier Deschamps már Helmut Schönt is megelőzte

A 2026-os világbajnokság kezdete előtt Schön vezette a listát Didier Deschamps és a brazil Luiz Felipe Scolari (14-14 győzelem), valamint egy másik brazil, Mario Zagallo (13), továbbá a német Joachim Löw (12) előtt.
Deschamps akár már a csoportkörben is rekorder lehetett volna a Norvégia elleni győzelemmel. Édesanyja temetése miatt azonban nem tudott részt venni azon a mérkőzésen, első számú segítője Guy Stéphan lépett a helyére.
A svédek ellen, a nyolcaddöntőbe jutásért vívott találkozón ellenben megszületett az új rekord.
Attól függően, hogyan teljesítenek a Kékek, Deschamps hamarosan felállíthat egy újabb világbajnoki rekordot, amelyet Schön tart: a legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.
A francia edző eddig 22 világbajnoki mérkőzésen irányította a csapatát, míg Schön 25-ön. Ha a Kékek bejutnak az elődöntőbe, Deschamps utoléri nagy elődjét, sőt a döntőben vagy a 3. helyért vívott mérkőzésen meg is előzi.
? ENTRAÎNEURS LES PLUS VICTORIEUX DE L’HISTOIRE DE LA COUPE DU MONDE— Actu Foot Stats (@Actufoot_stats) July 1, 2026
? 17 victoires — ?? Didier Deschamps ?
? 16 victoires — ?? Helmut Schön
? 14 victoires — ?? Luiz Felipe Scolari
4️⃣ 13 victoires — ?? Mario Zagallo
5️⃣ 12 victoires — ?? Joachim Löw
6️⃣ 10 victoires — ??… pic.twitter.com/ilg9LuZxXb