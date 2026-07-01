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EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 30: France Head Coach Didier Deschamps looks on after the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by MB Media/Getty Images)
Nyitókép: MB Media

Didier Deschamps már Helmut Schönt is megelőzte

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Didier Deschamps vb-rekorder lett a Svédország elleni 3–0-s sikerrel. A francia szövetségi kapitány megelőzte a nem kevésbé legendás német Helmut Schönt azzal, hogy a 17. világbajnoki mérkőzését nyerte meg.

A 2026-os világbajnokság kezdete előtt Schön vezette a listát Didier Deschamps és a brazil Luiz Felipe Scolari (14-14 győzelem), valamint egy másik brazil, Mario Zagallo (13), továbbá a német Joachim Löw (12) előtt.

Deschamps akár már a csoportkörben is rekorder lehetett volna a Norvégia elleni győzelemmel. Édesanyja temetése miatt azonban nem tudott részt venni azon a mérkőzésen, első számú segítője Guy Stéphan lépett a helyére.

A svédek ellen, a nyolcaddöntőbe jutásért vívott találkozón ellenben megszületett az új rekord.

Attól függően, hogyan teljesítenek a Kékek, Deschamps hamarosan felállíthat egy újabb világbajnoki rekordot, amelyet Schön tart: a legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.

A francia edző eddig 22 világbajnoki mérkőzésen irányította a csapatát, míg Schön 25-ön. Ha a Kékek bejutnak az elődöntőbe, Deschamps utoléri nagy elődjét, sőt a döntőben vagy a 3. helyért vívott mérkőzésen meg is előzi.

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