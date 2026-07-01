Didier Deschamps már Helmut Schönt is megelőzte

A 2026-os világbajnokság kezdete előtt Schön vezette a listát Didier Deschamps és a brazil Luiz Felipe Scolari (14-14 győzelem), valamint egy másik brazil, Mario Zagallo (13), továbbá a német Joachim Löw (12) előtt.

Deschamps akár már a csoportkörben is rekorder lehetett volna a Norvégia elleni győzelemmel. Édesanyja temetése miatt azonban nem tudott részt venni azon a mérkőzésen, első számú segítője Guy Stéphan lépett a helyére.

A svédek ellen, a nyolcaddöntőbe jutásért vívott találkozón ellenben megszületett az új rekord.

Attól függően, hogyan teljesítenek a Kékek, Deschamps hamarosan felállíthat egy újabb világbajnoki rekordot, amelyet Schön tart: a legtöbb világbajnoki mérkőzés szövetségi kapitányként.

A francia edző eddig 22 világbajnoki mérkőzésen irányította a csapatát, míg Schön 25-ön. Ha a Kékek bejutnak az elődöntőbe, Deschamps utoléri nagy elődjét, sőt a döntőben vagy a 3. helyért vívott mérkőzésen meg is előzi.