Visszatért a pályára a Tenerife, megható módon emlékezett Jesus De Miguelre

A csatár november 3-án hunyt el, miután egy nappal korábban, az Andorra elleni hazai mérkőzésen végzetesen ütközött Jesus Owonóval, a rivális együttes kapusával.

A vasárnapi, hazai meccset megelőző egyperces néma csend után a nézők hosszan, állva tapsoltak, így emlékezve a támadóra. A kilencedik percben – utalva De Miguel mezszámára – megállt a játék, újabb taps következett, miközben a kivetítőn egy kisfilm idézte vissza a labdarúgót. A Tenerife szurkolói kifeszítettek egy molinót, amelyen a „Jesus De Miguel, 9, örökké kék és fehér" felirat volt olvasható.

A találkozó első gólját a Tenerife támadója, Nacho Gil szerezte a 40. percben, majd úgy ünnepelt, hogy elhunyt csapattársa mezét mutatta a közönség felé, végül pedig a trikójára írt üzenetet is megmutatta, amely De Miguel becenevére utalva így szólt: „Demi, mindig a szívünkben". A meccset végül 2-0-ra nyerte a házigazda, megszakítva ezzel hat mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

A múlt heti, Granada elleni bajnokit a Tenerife kérésére elhalasztották.

Owonót a spanyol szövetség fegyelmi bizottsága 12 mérkőzésre eltiltotta, a rendőrség pedig hivatalból vizsgálja az esetet, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást Jesús de Miguel halálával kapcsolatban.