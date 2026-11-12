Még nem döntött a folytatásról a kapus, akinek a szabálytalansága miatt meghalt a Tenerife játékosa

Azt kell tennie, amit helyesnek érez, és amire képesnek érzi magát. Megjelentek olyan állítások, amelyek egyszerűen nem igazak, és amelyek nem tartják tiszteletben a magánéletét. Ha úgy érzi, eljött az ideje, majd ő eldönti, hogy visszatér-e vagy sem" – mondta csütörtökön Carles Manso, az FC Andorra vezetőedzője.

A tragikus eset miatt az RCD Mallorca elleni mérkőzést elhalasztották, de szombaton az Almería ellen már pályára kell lépnie a csapatnak.

„Sokat beszéltünk vele az elmúlt napokban, hiszen nem könnyű időszak a mostani. Tiszteletben tartjuk az igényét, hogy a saját belátása szerint, a számára legmegfelelőbb módon dolgozza fel a történteket. Még túlságosan korai lenne bármilyen következtetést levonni, és még az esetleges szankciókkal kapcsolatban is várjuk a fejleményeket" – magyarázta a tréner.

Elárulta, Owono mélyen megrendült, és élete legnehezebb pillanatait éli át. Idejét a családtagjai és a barátai társaságában tölti, ők segítik, hogy megbirkózzon a történtekkel.

„Nyilvánvalóan nem állt szándékában ezt tenni, de ez egy olyan tragédia, amellyel együtt kell majd élnie" – magyarázta.

A 47-szeres válogatott Owono nem kapott meghívót Egyenlítői-Guinea következő két mérkőzésére: csütörtökön (ma) és hétfőn is Zimbabwe lesz a csapat ellenfele az Afrikai Nemzetek Kupája selejtezőjében.

A spanyol rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított nyomozást Jesús de Miguel halálával kapcsolatban.