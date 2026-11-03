ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.88
usd:
326.22
bux:
144796.56
2026. november 3. kedd Győző
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Sokkoló tragédia: a mérkőzésen sérült meg, másnapra életét vesztette a csatár

Infostart / MTI

Elhunyt Jesús de Miguel, a spanyol másodosztályú Tenerife labdarúgója, aki hétfőn az Andorra elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett tragikus kimenetelű sérülést.

A 30 éves csatár a hazai mérkőzés a 96. percében, 2–2-es állásnál a kezdőkörben ütközött az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval. Utóbbit kiállították, a sérült játékost pedig - akinek mellkasába a kifutó kapus felhúzott térddel szállt bele – azonnal kezelésbe vette az orvosi stáb. A mérkőzést azonnal félbeszakították, még két perc volt hátra az előre jelzett hosszabbításból.

Jesús de Miguel az ütközés során olyan súlyos szívsérülést szenvedett, hogy sajtóhírek szerint már a mentőben újra kellett éleszteni. A klub hétfő este arról adott tájékoztatást, hogy Jesús de Miguelt az intenzív osztályon kezelik, és állapota stabil, de súlyos. Reggel először azt közölte az egyesület, hogy a sérült neurológia állapota rosszabb lett, majd délelőtt már arról adott hírt, hogy a kórház tájékoztatása szerint nyolc órakor elhunyt.

Jesús de Miguel 2015 óta futballozott alacsonyabb osztályú klubokban, 27 éves korában, a másodosztályba feljutott Castellón színeiben mutatkozott be profiként 2024 nyarán. A Tenerife tavaly nyáron szerződtette.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Sokkoló tragédia: a mérkőzésen sérült meg, másnapra életét vesztette a csatár

halálhír

sérülés

labdarúgó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kicsoda Kimi Antonelli, a Forma–1 új bajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
A gyász pszichológiája: miért tabu a halál? Révész Renáta Liliána, Inforádió, Aréna
Lehet másképp tanítani a magyar iskolákban? Thaisz Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.03. kedd, 18:00
Horváth Gábor
a Költségvetési Tanács elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengüléssel kezdte a napot a forint

Gyengüléssel kezdte a napot a forint

Kedden reggel mérsékelt eséssel kezdte a napot a forint a vezető devizákkal szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak

December 24 munkaszüneti nap: eldőlt, mi lesz a december 12-i ledolgozós szombattal, sokan egy nap szabadságot is visszakapnak

Elmarad a december 12-re tervezett ledolgozós szombat. A változás sok munkavállalónak különösen jó hír lehet.

BBC
Business Sport Travel Science
First polls open in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

First polls open in US midterm elections that will shape rest of Trump's presidency

Donald Trump's Republican Party currently controls both chambers of Congress - but that could change after today's election.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 3. 10:36
Ki nem találná, melyik az a vb-meccs, amire 8,4 millió jegyigénylés érkezett
2026. november 3. 09:24
Jön Marco Rossi névsora, MU-Roma a BL-ben – sport a tévében
×
×