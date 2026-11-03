Sokkoló tragédia: a mérkőzésen sérült meg, másnapra életét vesztette a csatár

A 30 éves csatár a hazai mérkőzés a 96. percében, 2–2-es állásnál a kezdőkörben ütközött az ellenfél kapusával, Jesús Owonóval. Utóbbit kiállították, a sérült játékost pedig - akinek mellkasába a kifutó kapus felhúzott térddel szállt bele – azonnal kezelésbe vette az orvosi stáb. A mérkőzést azonnal félbeszakították, még két perc volt hátra az előre jelzett hosszabbításból.

Jesús de Miguel az ütközés során olyan súlyos szívsérülést szenvedett, hogy sajtóhírek szerint már a mentőben újra kellett éleszteni. A klub hétfő este arról adott tájékoztatást, hogy Jesús de Miguelt az intenzív osztályon kezelik, és állapota stabil, de súlyos. Reggel először azt közölte az egyesület, hogy a sérült neurológia állapota rosszabb lett, majd délelőtt már arról adott hírt, hogy a kórház tájékoztatása szerint nyolc órakor elhunyt.

Jesús de Miguel 2015 óta futballozott alacsonyabb osztályú klubokban, 27 éves korában, a másodosztályba feljutott Castellón színeiben mutatkozott be profiként 2024 nyarán. A Tenerife tavaly nyáron szerződtette.