A maximumot kapta: 12 meccsre eltiltották az ellenfele halálát okozó kapust

Jesús Owonót, a Jesús De Miguel halálát okozó andorrai kapust 12 meccsre eltiltotta Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága - írja az Index. Ez a maximális büntetés, ami adható.

Az andorrai kapus a mérkőzés utolsó hajrájában azonnali piros lapot kapott, miután felemelt lábbal mellbe térdelte Jesús de Miguelt, a Tenerife játékosát, miközben a labdáért küzdöttek a felezővonalnál.

„A Fegyelmi Kódex által a játékvezetői jelentésben leírt cselekményekért tizenkét mérkőzésre szóló eltiltás a maximális büntetés, amelyet a bizottság ki is szab” – áll a határozatban.

De Miguel egykori játékostársa, Fran Sol közösségi gyűjtést indított az elhunyt családja javára. A számláló jelenleg 217 715 eurónál, mintegy 80 millió forintnál jár.