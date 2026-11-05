Szemet vetett a TV2 Csoport a Forma–1-re

Megszerezné a Forma–1 közvetítési jogát a TV2 Csoport – közölte Fischer Gábor vezérigazgató-helyettes a televíziós szakma legnagyobb hazai rendezvényén, a Big Picture konferencián. Az eseményen számos, a csoporthoz tartozó csatornára érkező új és visszatérő műsort jelentettek be, és a sportközvetítések terén is nagyívű terveket vázoltak fel – számolt be róla az Index.

A lap szerint egyelőre nem tisztázott, hogy milyen platformon közvetítenék az autós gyorsasági világbajnokság nagydíjait. Az eseményről szintén tudósító sorozatwiki.hu viszont azt írja, hogy a TV2 csoport a streamingszolgáltatása kínálatába venné fel azokat.

Jelenleg a köztelevízió M4 Sport csatornáján láthatók az F1-futamok, és az erről szóló, tavaly decemberi bejelentés szerint az akkor megkötött megállapodás értelmében idén és jövőre is kizárólag itt lesznek láthatók a szezon eseményei. Azt viszont nem tették közzé, hogy mennyit fizettek a jogokért, támpontot csak a korábbi adatok adhatnak: a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) 2022-ben több mint 43 millió dollárnak – akkori árfolyamon nagyjából 15,8 milliárd forintnak megfelelő összeget – adott értük. Ez 8 millió dollárral volt drágább, mint az előző.