Megszólalt edzője Haaland állapotáról

A nyolcgólos norvég sztárcsatár a múlt héten, az Ipswich ellen rúgást kapott a bokájára, így kedden, az AEK Athénnal szembeni Bajnokok Ligája-meccsen nem is lépett pályára.

Enzo Maresca, a City vezetőedzője a hétvégi nyolcadik forduló előtt azt mondta: Haaland „százszázalékosan bevethető”.

A manchesteri együttes remekül indította a szezont annak ellenére - vagy éppen amiatt -, hogy a klubot büntetés fenyegeti, miután egy független bizottság bűnösnek találta a PL pénzügyi szabályainak kilenc szezonon át tartó súlyos megsértésében. Maresca az első, aki hét győzelemmel indított egy szezont a PL-ben azok után, hogy új klubnál vállalt munkát.

Az Aston Villa–Manchester City összecsapás szombaton, magyar idő szerint 13.30 órakor kezdődik.