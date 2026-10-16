A volt angol szövetségi kapitány már nem jár meccsre

Gareth Southgate gyakorlatilag kizárta annak lehetőségét, hogy visszatérjen a Premier League-be edzőként; elárulta, hogy angliai regnálásának vége felé „még a győzelmeknek sem tudott örülni” pár percnél tovább.

Southgate – aki az angol férfi válogatott szövetségi kapitányi posztjáról való távozása (a Spanyolország elleni, 2024-es Európa-bajnoki döntőbeli vereséget követően) óta eltávolodott a labdarúgástól – elmondta: azóta nem járt mérkőzésen, hogy tavaly látta gyermekkori kedvenc csapatát, a Crystal Palace-t nyerni a Manchester City ellen az FA-kupa döntőjében.

Az 56 éves szakember korábban egyetlen alkalommal dolgozott klubedzőként: 2006-ban vette át a Middlesbrough irányítását Steve McClarentől, és közel három és fél évig maradt a poszton. 2009-ben nem sikerült benntartania a csapatot a Premier League-ben; az Amol Rajan Connection című podcastban pedig jelezte: nem áll szándékában visszatérni az élvonalbeli edzői munkához.

„Nem látok olyan forgatókönyvet, amelyben ez megtörténne” – fogalmazott. „Az angol válogatottnál töltött időszakom vége felé már nem leltem örömöt a munkában… Bár egy ideig még a győzelmek jelentették a hajtóerőt, a végére már azok sem okoztak örömöt pár percnél tovább. Így aztán futballt is alig nézek.”

„Elmentem az FA-kupa döntőjére, hogy lássam a csapatomat, a Crystal Palace-t megszerezni az első trófeáját. Azóta nem jártam futballstadionban. Szóval, mondhatni, megváltozott a vágyam arra, hogy részt vegyek a labdarúgás világában.” Southgate közel nyolc éven át irányította az angol válogatottat, és kis híján véget vetett annak a hosszú várakozásnak, amely az 1966-os világbajnoki győzelem óta tartott – azóta ugyanis a férfi válogatott nem nyert trófeát. A poszt elhagyása óta azonban másfajta lehetőségek után nézett: idén például podcastot indított, és házigazdája volt egy BBC-dokumentumfilmnek is, amelynek keretében bejárta az Egyesült Királyságot, hogy feltérképezze a fiatal férfiak és fiúk előtt álló kihívásokat.

„Élveztem az életem elmúlt 18 hónapját” – mondta Southgate. „37 éven keresztül az önképem attól függött, hogy nyertem vagy veszítettem-e szombaton. Most pedig kifejezetten élvezem, hogy másfajta tapasztalatokat is szerezhetek.”