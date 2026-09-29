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Bolla Bendegúz, a labdarúgó-válogatott játékosa sajtótájékoztatón a telki edzőközpontban 2024. szeptember 4-én. A nemzeti csapat Németország ellen szeptember 7-én Düsseldorfban lép pályára, három nappal később Bosznia-Hercegovina legjobbjai ellen játszik a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Zúzódással, rándulással megúszta Bolla Bendegúz az északír meccsen

Infostart / MTI

Többen piros lapot érőnek látták Isaac Price szabálytalanságát a magyar jobbhátvéddel szemben.

Nem olyan súlyos Bolla Bendegúz sérülése, mint amilyennek hétfőn este a magyar labdarúgó-válogatott belfasti Nemzetek Ligája-mérkőzésén látszott – számolt be róla közösségi oldalán a magyar szövetség.

A Rapid Wien jobb oldali védőjét a 34. percben le kellett cserélni, miután Isaac Price csúnyán rácsúszott a lábára és kifordult a bokája.

Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzést követően úgy nyilatkozott, valószínűleg a következő két mérkőzésen nem játszhat Bolla, de sérülése nem tűnik olyan súlyosnak, mint először gondolták.

A kedd reggeli vizsgálatok során aztán kiderült: törést, illetve szakadást nem, csupán bokazúzódást és rándulást szenvedett a játékos.

A magyar csapat, amely két mérkőzés után egy ponttal a georgiaiakkal holtversenyben a harmadik helyen áll a B divízió 2. csoportjában, pénteken éppen a georgiaiakat fogadja a Puskás Arénában, hétfőn pedig Nagyszombatban az ukránokkal zárja a mostani négymeccses NL-szériát.

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Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
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