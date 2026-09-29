Zúzódással, rándulással megúszta Bolla Bendegúz az északír meccsen

Nem olyan súlyos Bolla Bendegúz sérülése, mint amilyennek hétfőn este a magyar labdarúgó-válogatott belfasti Nemzetek Ligája-mérkőzésén látszott – számolt be róla közösségi oldalán a magyar szövetség.

A Rapid Wien jobb oldali védőjét a 34. percben le kellett cserélni, miután Isaac Price csúnyán rácsúszott a lábára és kifordult a bokája.

Marco Rossi szövetségi kapitány a mérkőzést követően úgy nyilatkozott, valószínűleg a következő két mérkőzésen nem játszhat Bolla, de sérülése nem tűnik olyan súlyosnak, mint először gondolták.

A kedd reggeli vizsgálatok során aztán kiderült: törést, illetve szakadást nem, csupán bokazúzódást és rándulást szenvedett a játékos.

A magyar csapat, amely két mérkőzés után egy ponttal a georgiaiakkal holtversenyben a harmadik helyen áll a B divízió 2. csoportjában, pénteken éppen a georgiaiakat fogadja a Puskás Arénában, hétfőn pedig Nagyszombatban az ukránokkal zárja a mostani négymeccses NL-szériát.