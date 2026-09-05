ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.52
usd:
312.15
bux:
147747.91
2026. szeptember 5. szombat Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A drónnal készült felvételen a kivilágított Nemzeti Atlétikai Központ 2023. augusztus 16-án, három nappal a budapesti atlétikai világbajnokság kezdete előtt. Magyarország történetének legnagyobb sporteseményét augusztus 19. és 27. között rendezik.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Gyulai Márton: rengeteg szupersztár és újítás lesz a budapesti Atlétikai Világdöntőn

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Tévéshow-szerű elemekkel zajlik majd szeptember 11. és 13. között, háromszor háromórás műsorban az első alkalommal kiírt, 10 millió dollár összdíjazású Atlétikai Világdöntő Budapesten, a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sport- és rendezvényigazgatója beszélt erről az InfoRádióban.

„Idén elsősorban azon változtatunk, hogy a korábbi években egy atlétikaversenyen, egy-egy világbajnokságon egyszerre 3-4-5 dolog történt a pályán: a futás mellett zajlott több ügyességi szám is, most úgy állítottuk össze az időrendet 30 másodperces blokkokra tördelve, hogy amikor csak lehet, egyszerre egyetlenegy dolog történjen majd a pályán.

Nem lesz többet olyan, hogy mondjuk az 1500 méter közben valaki akkorát ugrik, vagy akkorát dob, hogy utána később kell megmutatni, hanem minden kísérlet élőben fog zajlani”

– mondta el Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sport- és rendezvényigazgatója az InfoRádióban.

Hozzátette: háromórás sessionok lesznek. Három nap, három óra, és ez alatt a három óra alatt sokkal több döntő, sokkal több érdekesség zajlik és történik majd, mint korábban egy egész világbajnoki akár 4-5 órás session alatt, hiszen naponként 8-9-10-11 döntőt láthatunk majd.

A kérdésre, hogy a legjobb 16 itt lesz-e majd minden versenyszámban, azt mondta: van, ahol kevesebb, van, ahol a legjobb 8, hiszen az ügyességi számokban többre nem lesz idő. „A maximum induló 16 egy versenyszámban. Az ügyességi versenyszámokban azonnal döntőt rendezünk, 100-on, 200-on, 400-on, 800-on és 1500-on pedig lesznek elődöntők és utána döntők – de ott sincs lehetőség, hogy bárki hibázzon, hiszen nem kap újabb sanszot, hogy megnyerje minden idők legnagyobb pénzdíját, amit az atlétikai sportágban valaha kifizettek” – tette hozzá.

„Összesen 10 millió dollárt osztunk szét ez alatt a 9 óra alatt, tehát óránként több mint egymillió dollárt talál majd gazdájára”

– fogalmazott Gyulai Márton, hozzátéve: „150 ezer dollárt kapnak a győztesek, és ha valaki a 8. helyet szerzi meg, azért is 10 ezer dollárt kap. Ez azért érdekes, mert 10 ezer dollár jár ma egy Gyémánt Liga verseny megnyeréséért, tehát ott egy első hely az annyi, mint nálunk egy nyolcadik.”

„Nagyon szeretnénk természetesen, hogy ez egy rendszeres eseménnyé váljon. A következő 2028-ban, a Los Angeles-i olimpiát követően ősszel lesz. Azért is találtuk ki ezt a versenyformát, mert idén, 2026-ban nincs egy olyan évadot lezáró világverseny, egy olimpia vagy egy világbajnokság, ahol eldőlhetne, hogy ki a világ legjobbja. És bizony már most azon gondolkodunk, hogy milyen további innovációkra és újításokra lenne szükség két év múlva” – fogalmazott.

Hogy hogyan választják ki a 16 indulót, és mennyi magyar versenyző lesz, azzal kapcsolatban Gyulai Márton elmondta: az alapfelállás, hogy

Párizs olimpiai bajnokai és Tokió világbajnokai meghívást kaptak,

tehát ha az elmúlt két esztendőben valaki megnyert egy világversenyt, akkor indulhat abban a versenyszámban, amiben nyert. Emellé a világranglista pillanatnyi állása szerint, attól függően, hogy mennyien indulnak az adott versenyszámban, az első 8 vagy az első 16 helyezett kap meghívást. „Ezek között fenntartunk még egy-egy helyet az idei Gyémánt Liga versenysorozat győzteseinek, és ha arra van szükség, akkor különleges meghívást is kaphat egy-egy versenyző” – mondta el a sportigazgató.

„Vannak olyanok például, akik nincsenek rajta a világranglistán, hiszen az elmúlt évben mondjuk sérültek voltak, vagy nem volt lehetőségük elindulni annyi versenyen, amennyit kellett volna. Josh Kerr, az egy mérföld világcsúcstartója ilyen például, de Jakob Ingebrigtsen is egy nagy visszatérő, ő is elindulhat 1500-on, nem csak 5000-en. Gianmarco Tamberi, a korábbi olimpiai bajnok magasugró is kapott még egy különleges meghívást, tehát ők is ott lesznek az indulók között” – jegyezte meg.

Kitért arra is, hogy a magyar csapatot ezen a héten hirdették ki – „fontos, hogy a házigazda is tudja képviseltetni magát egy erős csapattal:

mindkét váltóra meghívtuk a magyar válogatottat, és van további öt versenyző, aki a már kvalifikált Molnár Attilán és Halász Bencén kívül ott lesz a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban”

– ismertette Gyulai Márton.

A versenyről azt is elmondta még: az innovációkat három különböző csoportra szednék szét. Az egyik az egész verseny kinézete, hiszen

a küzdőtér koromfekete lesz. Led csíkokkal jelölik majd a szektorokat, és egy nagy színpadhoz fog hasonlítani az egészet.

Emellé a grafika, a tévés feliratok, az időkijelzés, az esélylatolgatás, a győzelmi esélyek százalékban való megadása azt jelenti, hogy egy nagyon komoly, a statisztikai adatbázison alapuló előrejelzést visznek át és tesznek ki a képernyőre. Nem utolsósorban pedig a versenyszabályok is egy picit változnak: az ügyességi számokban csak négy kör lesz, például a távolba ugrásoknál és a dobásoknál. Az első kettő körben nyolc versenyző, a harmadikban már csak hat és az utolsó körben már csak négy versenyző indulhat. Az ugrási sorrendek is megváltoznak, nem lesz például holtverseny a magasba ugrásoknál. És

van még számos olyan apró finomhangolás is, ami azt eredményezi, hogy egy bajnokot lehessen avatni, és mindezt a megfelelő idősávon belül,

hiszen korábban az atlétikaversenyeknél láttunk már olyat, akár mint a tenisznél például, hogy lejár a műsoridő a televízióban, és még nincs meg, hogy ki a győztes. Most erre itt nincs lehetőség. Időre be kell tudni fejezni, és például rúdugrásban vagy magasugrásban ez közel sem annyira egyszerű, mint amennyire hallatszik – mondta el Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sport- és rendezvényigazgatója az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Gyulai Márton: rengeteg szupersztár és újítás lesz a budapesti Atlétikai Világdöntőn

atlétika

nemzeti atlétikai központ és szabadidőpark

világdöntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Diákmunka ősszel: kiderültek a leggyakoribb munkatípusok és az órabérek

Diákmunka ősszel: kiderültek a leggyakoribb munkatípusok és az órabérek

Több mint 100 ezer új hallgató érkezik idén ősszel a felsőoktatásba, ami a tanévkezdéssel együtt jelentősen átalakíthatja a diákmunkapiacot. A Mind-Diák Szövetkezet szerint a diákok a nyári időszaknál kevesebb órát vállalnak majd, ugyanakkor a hosszú távú gyakornoki programok többsége változatlanul működik tovább, és egyre fontosabb szerepet kapnak a szakmai tapasztalatot nyújtó pozíciók.
VIDEÓ
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
GDP, forint, euró: mi az igazi kockázat? Nyeste Orsolya és Madár István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.07. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hová tűnt a magyarok rezsije, és miből futja ennyi éttermezésre?

Hová tűnt a magyarok rezsije, és miből futja ennyi éttermezésre?

Miközben az Európai Unióban a fogyasztói kosár közel felét a lakhatás és energia, az élelmiszer és a közlekedés adja, Magyarországon egészen más arányok látszanak. Az élelmiszerek súlya nálunk magasabb, a lakhatás és energia arányát a rezsivédelem és a lakástulajdonlási sajátosságok is lefelé húzzák, a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatások pedig még régiós összevetésben is kiugró súlyt kaptak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Örülhetnek a vidéki éttermek és cukrászdák: dől a pénz a magyar családi vállalkozásokhoz

Örülhetnek a vidéki éttermek és cukrászdák: dől a pénz a magyar családi vállalkozásokhoz

Nyolcmilliárd forintos támogatást nyújt a kormány mintegy 800, többségében vidéki turisztikai mikro- és kisvállalkozásnak a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében.

BBC
Business Sport Travel Science
Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

Mistrial declared in Lindsay Clancy murder case, after jury deadlocks

The mistrial now puts the murder case - and Clancy's future - in limbo as to whether she will be held criminally liable in the deaths of her three kids.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 5. 10:34
Kilenc perc kellett Szoboszlaiéknak
2026. szeptember 5. 08:52
Nem lesz könnyű választani – sport a tévében
×
×