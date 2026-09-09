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Gyenesei Leila, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanévnyitó ünnepségén a budapesti Dr. Koltai Jenõ Sportközpontban 2026. szeptember 7-én.
Nyitókép: Purger Tamás

Gyenesei Leila: nagyon elit társaságba került az aranyérmes Guzi Blanka

Infostart / InfoRádió

A rektor és a szenátus támogatását tartja fő feladatának Gyenesei Leila, akit nemrég a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének választottak. A korábbi televíziós műsorvezető, világbajnok öttusázó, a nemzetközi szövetség elnökségi tagja az InfoRádióban beszélt Guzi Blanka vb-sikeréről és a sportág helyzetéről is.

Gyenesei Leila a közelmúlt magyar sportsikereinek megéléséről beszélt.

„Magyar emberként szenzációs volt látni Guzi Blankának az aranyérmét, ez hatalmas boldogság. Nagyon elit társaságba került, összesen négy olyan magyar női versenyző van, aki egyéni világbajnoki címet szerzett, én pedig mint a nemzetközi öttusa szövetségi képviselő átadhattam neki az aranyérmet, ami egy csodálatos pillanat volt, és egy picit osztozhattam az ő örömében. A legközelebbről láthattam a kis szemében a könnycseppeket” – idézte fel az érzelmekkel teli pillanatot az elnök.

Gyenesei Leila kiemelte:

bár évtizedek óta láthatjuk öttusában a magyar sikereket, minden egyes napért keményen meg kell dolgozni, hiszen nagyon kicsi különbségek vannak a versenyzők között.

A kuratórium elnöke arról is beszélt, hogy a top versenyeken túl vagyunk. Lezajlott a világkupa szezon, volt egy világkupa döntő Magyarországon,melyek jól sikerült versenyek voltak. Túl vagyunk a kínai világbajnokságon is. Most elmondása szerint háttérmunka következik.

Ugyanakkor a sportág az olimpiai programban maradásért küzd, amiről fél év múlva születhet döntés.

Gyenesei Leila kiemelte: ez egy folyamatos napi munka, melynek lesz majd egy eredménye. Hozzátette: mérhető adatok támasztják elá, hogy az öttusa számai mennyit fejlődtek, mennyit javultak, akár a social médiában, a televíziós közvetítéseknél. Ez nagy előrelépés az elmúlt két évben.

Gyenesei Leila arról is szólt, hogy mennyire készült arra, hogy a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke lehet.

„A pályázati kiírásban kuratóriumi tagnak lehetett pályázni, ott nem volt megkülönböztetve az, hogy ez kuratóriumi tagság vagy elnöki pozíció. Beadtam a pályázatomat, mert érdekel a munka, mert ezer szállal kötődök a sporthoz. Nem csak mint élsportoló, hanem nemzetközi sportdiplomataként és hobbisportolóként” – fogalmazott Gyenesei Leila.

Hozzátette: a sportnak hatalmas ereje van, és a TF-en a jövő sportszakembereit tanítják, oktatják. Ő pedig úgy érezte, hogy

a sportdiplomáciai tapasztalat, az élsportolói tapasztalat és a jogi diploma talán felvértezte azzal a tudással, hogy legyen bátorsága pályázni.

A kuratóriumi elnök a célokról is szót ejtett. Kifejtette: a csapatmunkában hisz, amit a saját sporteredményei is alátámasztanak. Szeretné, ha az egyetem működése zavartalan, zökkenőmentes és magas színvonalú lenne, ehhez pedig elmondása szerint fel kell venni a fonalat és dolgozni kell.Ha pedig valami rosszul működött, azt korrigálni szükséges.

Mocsai Lajos nagyon hosszú idő után távozik az elnöki tisztségből, jelenleg az átadás-átvételnek a menetét alakítják ki.

„A Testnevelési Egyetemnek a tudományos része a rektor, illetve a szenátus hatáskörébe kell, hogy tartozzon. Minden támogatást meg fogok adni a rektornak és a szenátusnak, hogy az ő általuk meghatározott célok megvalósításra kerülhessenek” – hangsúlyozta Gyenesei Leila.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Gyenesei Leila: nagyon elit társaságba került az aranyérmes Guzi Blanka

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