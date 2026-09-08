Csaknem 4000 hallgató van már a TF-en

Pósfai Gábor legfontosabb célnak azt nevezte, ahogy fogalmazott, Kálnoki-Kiss Attila sportállamtitkár nevében is, hogy egyre többen mozogjanak Magyarországon kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül, és ezáltal egy egészségesebb társadalom épüljön.

A miniszter hozzátette: a versenysport eredményessége mellett kiemelt célnak tekintik az iskolai és szabadidősport támogatását, a kiépült létesítményi infrastruktúra hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését, és egy olyan társadalmi szemlélet erősítését, amely a mozgást és annak jótékony hatásait népszerűsíti. Hangsúlyozta, hogy ebben a munkában kiemelt szerepe van a Testnevelési Egyetem szakembergárdájának, valamint hallgatóinak, akikre ezért partnerként tekintenek.

Sterbenz Tamás, a közelmúltban a szenátus által újabb öt évre kinevezett rektor arról beszélt, hogy az egyetemnek közel 4000 hallgatója van, és ilyen sok még soha nem volt. Köztük 1400 az első évesek száma, akik között 150-en külföldiek, ők 52 országból érkeztek. A 2025-2026-os tanév eredményeiként említette meg, hogy soha ennyi publikáció nem jelent meg, mint manapság, a tudományos eredményekben és rangsorokban is előreléptek, valamint új szakok alapszak képzése is elindult. Egyúttal megújították a módszertanokat a testnevelés gyakorlatában, a digitális oktatásban és mesterséges intelligencia használatában.

Fő célként nevezte meg, hogy a TF legyen a magyar sport integrátora, a campus pedig a szellemi központja.

Kitért arra is, hogy a közeljövőben tervezik a testnevelés oktatásának megújítását, valamint, hogy megmozdítsák Magyarországot, járuljanak hozzá minden magyar sportsikerhez.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a MOB és a TF kapcsolata annyira szoros, hogy még is a címük azonos, sőt, szimbiózisban vannak egymással és együtt dolgoznak a magyar sport eredményességéért. Kiemelte, hogy az egyetem hallgatói a magyar sport eljövendő sikereinek hátországát építik, ezért nagy szükség lesz rájuk a jövőben is.

Gyenesei Leila, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának a napokban kinevezett új elnöke azt mondta, hogy három célt tűztek ki. Az egyik, hogy a TF napi működése zökkenőmentes magas színvonalú legyen. Emellett az új kuratórium tagjai teljes átláthatóságot ígértek, ezért meg fogják vizsgálni, mi működött jól az előző években, és mi az, amin esetleg korrigálni kell. Az elnök hangsúlyozta: a legfőbb küldetésük, hogy a tudományt visszaadják a tudomány kezébe, az egyetem irányítását pedig a szenátus és a rektor kezébe.

„A tudományos élet helyreállításával pedig visszatérünk Európába” –jelentette ki Gyenesei Leila, aki szerint a hallgatók lesznek az első számú partnereik az egészségesebb társadalom építésében, és ehhez a munkához a kuratórium a legtisztább, a legstabilabb és legszabadabb környezetet igyekszik majd biztosítani.