Elképesztő pénzhez jut Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja

A légitársaság a Standard Chartered helyét veszi át, amely 2010 óta volt a Liverpool fő partnere. A Turkish Airlines neve és logója a következő idény kezdetétől megjelenik majd a férfi, a női és az akadémiai csapatok mezén is.

„Ez mérföldkőnek számító bejelentés számunkra, és örömmel üdvözöljük a Turkish Airlinest mint a klub fő partnerét 2027 júniusától” – mondta Ben Latty, a klub kereskedelmi igazgatója.

„A Liverpool mezének eleje különleges helyet foglal el klubunk történetében. A Turkish Airlines egy globálisan elismert, kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkező vállalat; örömmel tekintünk az együttműködés elé, és arra, hogy erős kapcsolatot építsünk ki, amelynek alapjait már a 2005-ös eseményekhez kötődő különleges emlékek is megalapozták.”

A Liverpool 2005-ben Isztambulban nyerte meg a Bajnokok Ligája-döntőt, miután lenyűgöző fordítást mutatott be az AC Milan ellen, 0–3-ról nyerte meg tizenegyespárbajban a trófeát.