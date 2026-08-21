Budapestet népszerűsíti videójában a világsztár

A szervezők pénteki sajtóközleménye szerint a hivatalos himnusz – amely a Gold címet kapta – videoklipjében feltűnnek Budapest legszebb és legismertebb részei, például a Halászbástya, a Parlament és a Hősök tere is. Emellett ritkán látott, személyes archív felvételek is láthatóak benne Duplantis gyermekkorából és fiatal éveiből, párhuzamba állítva sportpályafutása legmeghatározóbb diadalaival.

A Duplantis által – Carl Silvergran és Oscar Chase közreműködésével – írt és előadott dal már elérhető a legnépszerűbb internetes zenei megosztó oldalakon, a közönség pedig élőben is hallhatja a dalt a vasárnapi zárónapon.

Fantasztikus sportkarrierje mellett a rúdugró évek óta foglalkozik zenével, számai már több mint 11 millió lejátszást értek el.

„A dalt arról az érzésről írtam, amikor valami saját magadnál sokkal nagyobbat képviselsz. Szerintem mindannyian ezt éljük át, amikor a pályán vagyunk. Képviseljük a családunkat, a csapatunkat, az edzőinket, és én imádom ezt a koncepciót. A zene és a sport hozza össze az embereket a legjobban, a Gold pedig ennek a kifejeződése” – mondta Duplantis.

Sebastian Coe, a nemzetközi szövetség elnöke úgy fogalmazott: az Atlétikai Világdöntőt kifejezetten úgy tervezték meg, hogy a pályán és azon kívül is megmutassa a sportág legnagyobb sztárjainak tehetségét és szenvedélyét.

Az Atlétikai Világdöntőre szeptember 11. és 13. között kerül sor Budapesten, a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A viadalon a sportág szűk élmezőnye – köztük a párizsi olimpia és a tavalyi tokiói szabadtéri világbajnokság győztesei –, valamint a legjobb magyar atléták vesznek részt. Az esemény három, egyenként háromórás programból áll majd.