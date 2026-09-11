Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Tajti-Márton Anita hangsúlyozta: a magyar atlétika szempontjából a legfontosabb, hogy több magyar indulónk is van, akik vagy saját jogon kivívták az indulást, tehát a világ élmezőnyébe tartoznak, vagy szabadkártyás lehetőséggel bemutatkozhatnak ezen a versenyen.
„Úgy gondolom, illetve én magam is úgy éreztem sportolói pályafutásom alatt is, hogy magyar közönség előtt a legfantasztikusabb versenyezni”
– fogalmazott a szövetség elnöke, aki hozzátette: „bár ez egy elég szezonvégi időpont a verseny szempontjából, úgy gondolom, hogy még képesek az atlétáink extra eredményeket elérni ezen az eseményen is.”
Tajti-Márton Anita kiemelte: ez egy nagyon jó alkalom, hogy mint frissen megválasztott elnök bemutatkozzon az európai, illetve a világatlétika vezetői előtt. Hozzátette: pályafutása során többükkel találkozott már, futólag ismeri is őket és most újra sokakkal beszélhetett, ez pedig nagyon jó lehetőség az atlétika népszerűsítésére.
Azt is kiemelte: picit irigy, hogy a mostani atléták részt vehetnek egy ilyen szuper showműsorban.
„Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes újítások lesznek kinézetben és technikailag is. Ez nem csak az atlétika szempontjából, hanem minden más sportág szempontjából fontos, hiszen így még élvezhetőbbé tehetjük a közönség számára a versenyeket” – fogalmazott.
Az esélyekről szólva megemlítette: van olyan atlétánk, akitől joggal várunk esetleg egy érmes helyezést, vagy Halász Bencétől az Európa-bajnoki címe után akár egy újabb első helyet. Hozzátette: mivel ez egy szezonvégi esemény, elégedett lesz, ha atlétáink kihozzák a jelenlegi maximumot magukból, és sérülésmentesen jönnek le a pályáról.
A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.