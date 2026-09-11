Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Tajti-Márton Anita hangsúlyozta: a magyar atlétika szempontjából a legfontosabb, hogy több magyar indulónk is van, akik vagy saját jogon kivívták az indulást, tehát a világ élmezőnyébe tartoznak, vagy szabadkártyás lehetőséggel bemutatkozhatnak ezen a versenyen.

„Úgy gondolom, illetve én magam is úgy éreztem sportolói pályafutásom alatt is, hogy magyar közönség előtt a legfantasztikusabb versenyezni”

– fogalmazott a szövetség elnöke, aki hozzátette: „bár ez egy elég szezonvégi időpont a verseny szempontjából, úgy gondolom, hogy még képesek az atlétáink extra eredményeket elérni ezen az eseményen is.”

Tajti-Márton Anita kiemelte: ez egy nagyon jó alkalom, hogy mint frissen megválasztott elnök bemutatkozzon az európai, illetve a világatlétika vezetői előtt. Hozzátette: pályafutása során többükkel találkozott már, futólag ismeri is őket és most újra sokakkal beszélhetett, ez pedig nagyon jó lehetőség az atlétika népszerűsítésére.

Azt is kiemelte: picit irigy, hogy a mostani atléták részt vehetnek egy ilyen szuper showműsorban.

„Biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes újítások lesznek kinézetben és technikailag is. Ez nem csak az atlétika szempontjából, hanem minden más sportág szempontjából fontos, hiszen így még élvezhetőbbé tehetjük a közönség számára a versenyeket” – fogalmazott.

Az esélyekről szólva megemlítette: van olyan atlétánk, akitől joggal várunk esetleg egy érmes helyezést, vagy Halász Bencétől az Európa-bajnoki címe után akár egy újabb első helyet. Hozzátette: mivel ez egy szezonvégi esemény, elégedett lesz, ha atlétáink kihozzák a jelenlegi maximumot magukból, és sérülésmentesen jönnek le a pályáról.

Kisokos a Világdöntőről: háromszor háromórás show-műsor

Hozzátette: háromórás blokkok lesznek. Három nap, három óra, és ez alatt a három óra alatt sokkal több döntő, sokkal több érdekesség zajlik és történik majd, mint korábban egy egész világbajnoki akár 4-5 órás session alatt, hiszen naponként 8-9-10-11 döntőt láthatunk majd. Tévéshow-szerű elemekkel zajlik majd szeptember 11. és 13. között, háromszor háromórás műsorban az első alkalommal kiírt, 10 millió dollár összdíjazású Atlétikai Világdöntő Budapesten, a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sport- és rendezvényigazgatója beszélt erről korábban az InfoRádióban. „Idén elsősorban azon változtatunk, hogy a korábbi években egy atlétikaversenyen, egy-egy világbajnokságon egyszerre 3-4-5 dolog történt a pályán: a futás mellett zajlott több ügyességi szám is, most úgy állítottuk össze az időrendet 30 másodperces blokkokra tördelve, hogy amikor csak lehet, egyszerre egyetlenegy dolog történjen majd a pályán. Nem lesz többet olyan, hogy mondjuk az 1500 méter közben valaki akkorát ugrik, vagy akkorát dob, hogy utána később kell megmutatni, hanem minden kísérlet élőben fog zajlani” – mondta el Gyulai Márton.Hozzátette: háromórás blokkok lesznek. Három nap, három óra, és ez alatt a három óra alatt sokkal több döntő, sokkal több érdekesség zajlik és történik majd, mint korábban egy egész világbajnoki akár 4-5 órás session alatt, hiszen naponként 8-9-10-11 döntőt láthatunk majd.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.