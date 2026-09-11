ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.32
usd:
313.08
bux:
152518.27
2026. szeptember 11. péntek Teodóra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kálnoki-Kiss Attila, a Belügyminisztérium sportért felelõs államtitkára beszédet mond a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem diplomaosztó ünnepségén a budapesti Dr. Koltai Jenõ Sportközpontban 2026. július 11-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Atlétikai Világdöntő: a sportállamtitkár egy aranyéremre is lát esélyt, de a szabadidősportra is több figyelmet fordítanak

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A szabadidős sportra még több figyelmet fordít majd az állami sportvezetés – hangsúlyozta az InfoRádióban Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár. Péntek este 19 órakor kezdődik sok világsztár részvételével a budapesti atlétikai Világdöntő.

A World Athletic Ultimate – Atlétikai Világdöntő – egy igen komoly esemény és talán a Forma 1-es Magyar Nagydíj mellett a legnagyobb sportesemény idén. A média és az egész világ fókusza most újra Budapestre irányul – ezzel kezdte a beszélgetést az államtitkár. Kálnoki-Kiss Attila hangsúlyozta, hogy

jelentős az állami támogatása ennek az eseménynek.

„Én állami sportvezetőként reprezentálok elsősorban, illetve számos olyan megbeszélést tartunk a háttérben, amely természetesen sportdiplomáciai tematikájú. Az atlétikai szövetség új elnökével, Tajti-Márton Anitával is fogok találkozni és egyeztetni. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség egy olyan partnere Magyarországnak most már visszatérően, amelyikkel azt gondolom, hogy hosszú távon is érdemes jó kapcsolatot ápolni” – fogalmazott az államtitkár.

Kálnoki-Kiss Attila arról is beszélt, hogy a budapesti világverseny megszervezésében jelentős érdemei vannak a Belügyminisztériumnak és a Sportállamtitkárságnak az elmúlt négy hónapban.

„Állami cégek szűntek meg, alakultak át, vezetőket váltottak le. Mindez olyan cégeket érintett, amelyek közvetlen a szervezésért, finanszírozásáért voltak felelősek. Ahogy itt kinéztem erre a gyönyörű létesítményre és erre az átalakult stadionra, egy óriási teljesítmény az, hogy most itt vendégül láthatjuk a világ legeslegjobb atlétáit” – hangsúlyozta az államtitkár.

Kifejtette:

nagyon boldog lenne, ha lenne legalább egy aranyérmünk, amire esélyt is lát. Azért is szurkol, hogy minden magyar atléta elégedett legyen a saját teljesítményével.

A sportvezető arról is szót ejtett, hogy a magyar sport szakmai színvonala a hátországban, az egyesületeknél remek, kiváló edzőink vannak.

„Ez hol sikeres, hol hajszálon múlik egy-egy siker, hol kevésbé sikerül, de mindegyikből lehet tanulni. Féltávnál vagyunk az olimpiai ciklusban. Magyarország az elmúlt 8 évtizedben olimpiai szemüvegen keresztül nézte a világot, ez természetesen a jövőben is fontos lesz, az új kormányzatnak azonban arra is figyelnie kell majd, ennél fogva az államtitkárságnak arra is fókuszálnia kell és erőforrást kell biztosítania, hogy a magyar emberek szélesebb rétege mozogjon” – hangsúlyozta Kálnoki-Kiss Attila.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Atlétikai Világdöntő: a sportállamtitkár egy aranyéremre is lát esélyt, de a szabadidősportra is több figyelmet fordítanak

forma-1

szabadidősport

atlétika

világdöntő

kálnoki-kiss attila

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Atlétikai Világdöntő: a sportállamtitkár egy aranyéremre is lát esélyt, de több figyelmet ígér a szabadidősportnak is

Atlétikai Világdöntő: a sportállamtitkár egy aranyéremre is lát esélyt, de több figyelmet ígér a szabadidősportnak is
A szabadidős sportra még több figyelmet fordít majd az állami sportvezetés – hangsúlyozta az InfoRádióban Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár. Péntek este 19 órakor kezdődik sok világsztár részvételével a budapesti atlétikai Világdöntő.
 

Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör

Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Szakértő: 2001. szeptember 11-én olyan problémák kezdődtek, amelyek ma is éreztetik hatásukat

Szakértő: 2001. szeptember 11-én olyan problémák kezdődtek, amelyek ma is éreztetik hatásukat

Szeptember 11-e hosszú árnyéka – ezzel a címmel jelentetett meg egy aktuális tanulmányt a Migrációkutató Intézet a 25 évvel ezelőtt történt New York-i ikertornyok ellen elkövetett terrortámadás évfordulóján. Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője többek között arról is beszélt az InfoRádióban, mit üzen a világnak ez a merénylet.
 

Somkuti Bálint: szeptember 11. után vett óriási fordulatot az amerikai külpolitika

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi Cyclospora-járvány sújtotta az Egyesült Államokat: egy népszerű élelmiszer miatt betegedtek meg ezrek

Történelmi Cyclospora-járvány sújtotta az Egyesült Államokat: egy népszerű élelmiszer miatt betegedtek meg ezrek

Véget ért a valaha volt legnagyobb Cyclospora-járvány az Egyesült Államokban, miután a hatóságok a közelmúltban több mint 12 800 embert megbetegítő fertőzéshullámot azonosítottak - jelentette a CNBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.

BBC
Business Sport Travel Science
'We will never, ever forget,' Trump says as US marks 25th anniversary of 9/11

'We will never, ever forget,' Trump says as US marks 25th anniversary of 9/11

The president is marking the anniversary at the Pentagon while a commemoration is under way at the World Trade Center in New York.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 11. 16:18
Bravúros szereplés: három arannyal zárt a magyar válogatott
2026. szeptember 11. 11:42
Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör
×
×