Atlétikai Világdöntő: a sportállamtitkár egy aranyéremre is lát esélyt, de a szabadidősportra is több figyelmet fordítanak

A World Athletic Ultimate – Atlétikai Világdöntő – egy igen komoly esemény és talán a Forma 1-es Magyar Nagydíj mellett a legnagyobb sportesemény idén. A média és az egész világ fókusza most újra Budapestre irányul – ezzel kezdte a beszélgetést az államtitkár. Kálnoki-Kiss Attila hangsúlyozta, hogy

jelentős az állami támogatása ennek az eseménynek.

„Én állami sportvezetőként reprezentálok elsősorban, illetve számos olyan megbeszélést tartunk a háttérben, amely természetesen sportdiplomáciai tematikájú. Az atlétikai szövetség új elnökével, Tajti-Márton Anitával is fogok találkozni és egyeztetni. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség egy olyan partnere Magyarországnak most már visszatérően, amelyikkel azt gondolom, hogy hosszú távon is érdemes jó kapcsolatot ápolni” – fogalmazott az államtitkár.

Kálnoki-Kiss Attila arról is beszélt, hogy a budapesti világverseny megszervezésében jelentős érdemei vannak a Belügyminisztériumnak és a Sportállamtitkárságnak az elmúlt négy hónapban.

„Állami cégek szűntek meg, alakultak át, vezetőket váltottak le. Mindez olyan cégeket érintett, amelyek közvetlen a szervezésért, finanszírozásáért voltak felelősek. Ahogy itt kinéztem erre a gyönyörű létesítményre és erre az átalakult stadionra, egy óriási teljesítmény az, hogy most itt vendégül láthatjuk a világ legeslegjobb atlétáit” – hangsúlyozta az államtitkár.

Kifejtette:

nagyon boldog lenne, ha lenne legalább egy aranyérmünk, amire esélyt is lát. Azért is szurkol, hogy minden magyar atléta elégedett legyen a saját teljesítményével.

A sportvezető arról is szót ejtett, hogy a magyar sport szakmai színvonala a hátországban, az egyesületeknél remek, kiváló edzőink vannak.

„Ez hol sikeres, hol hajszálon múlik egy-egy siker, hol kevésbé sikerül, de mindegyikből lehet tanulni. Féltávnál vagyunk az olimpiai ciklusban. Magyarország az elmúlt 8 évtizedben olimpiai szemüvegen keresztül nézte a világot, ez természetesen a jövőben is fontos lesz, az új kormányzatnak azonban arra is figyelnie kell majd, ennél fogva az államtitkárságnak arra is fókuszálnia kell és erőforrást kell biztosítania, hogy a magyar emberek szélesebb rétege mozogjon” – hangsúlyozta Kálnoki-Kiss Attila.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.