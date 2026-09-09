Vitézy Dávid bejelentést tett a budapesti közlekedés és az Atlétikai Világdöntő ügyében

A közlemény szerint a Nemzeti Atlétikai Központban tartandó verseny megközelítésében kiemelt szerepet kap a Boráros tér és Csepel között közlekedő H7-es HÉV: a szerelvények pénteken délután menetrend szerint 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek.

Ezekben az időszakokban a H7-es HÉV három helyett hatkocsis szerelvényekkel közlekedik – tette hozzá.

A vidékről érkezők és az oda hazautazók számára a meglévő Volán-járatokkal és vonatokkal is megfelelő kínálatot biztosítanak: egyes Budapestről késő este induló vonatokon szintén nagyobb kapacitással járnak; Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába is bővítik a szolgáltatást.

A miniszter megjegyezte, hogy a többletkapacitást azért biztosítják, hogy a rendezvényre érkezők számára az autó vagy a taxi helyett az olcsó, biztonságos és kényelmes közösségi közlekedés is valódi alternatívát jelentsen.