ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.15
usd:
312.68
bux:
148410.5
2026. szeptember 9. szerda Ádám
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 14-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Vitézy Dávid bejelentést tett a budapesti közlekedés és az Atlétikai Világdöntő ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A hétvégi Atlétikai Világdöntő miatt sűrűbben jár majd a H7-es HÉV, és nagyobb kapacitással közlekednek bizonyos vonatok – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint a Nemzeti Atlétikai Központban tartandó verseny megközelítésében kiemelt szerepet kap a Boráros tér és Csepel között közlekedő H7-es HÉV: a szerelvények pénteken délután menetrend szerint 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek.

Ezekben az időszakokban a H7-es HÉV három helyett hatkocsis szerelvényekkel közlekedik – tette hozzá.

A vidékről érkezők és az oda hazautazók számára a meglévő Volán-járatokkal és vonatokkal is megfelelő kínálatot biztosítanak: egyes Budapestről késő este induló vonatokon szintén nagyobb kapacitással járnak; Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába is bővítik a szolgáltatást.

A miniszter megjegyezte, hogy a többletkapacitást azért biztosítják, hogy a rendezvényre érkezők számára az autó vagy a taxi helyett az olcsó, biztonságos és kényelmes közösségi közlekedés is valódi alternatívát jelentsen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid bejelentést tett a budapesti közlekedés és az Atlétikai Világdöntő ügyében

budapest

vitézy dávid

atlétikai világdöntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tálas Péter az orosz diplomaták kiutasításáról: 10 fő már kemény jelzés, energetikai nyomásgyakorlás következhet

Tálas Péter az orosz diplomaták kiutasításáról: 10 fő már kemény jelzés, energetikai nyomásgyakorlás következhet
A biztonságpolitikai szakértő szerint a Moszkva által említett kemény és fájdalmas válaszlépések között vannak, amelyek jobban fájhatnak Magyarországnak, de az energetikai nyomással azért Oroszországnak is vigyáznia kell. Ami Tálas Péter szerint biztos, hogy mostantól más típusú személyeket szervez majd be az orosz titkosszolgálat Magyarországon, erre pedig hazánknak is fel kell készülnie.
 

Moszkva „kemény választ fog adni” a tíz orosz diplomata Magyarországról való kiutasítására

Rácz András: most mérlegelnek, néhány napon belül jöhet az orosz válasz a diplomaták kiutasítására

Fedésben dolgozó orosz hírszerzőket utasíthatott ki a Külügyminisztérium

Megszólalt a budapesti orosz nagykövet a diplomaták kiutasítása miatt

„Az utolsó dönerszeletelőnek is fontosabb a muzulmán testvériség a német alkotmányosságnál” – Prőhle Gergely az Arénában az AfD áttöréséről

„Az utolsó dönerszeletelőnek is fontosabb a muzulmán testvériség a német alkotmányosságnál” – Prőhle Gergely az Arénában az AfD áttöréséről

Az AfD nyerte a szász-anhalti tartományi választást Németországban, ennek jelentőségéről és várható következményeiről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Prőhle Gergely volt berlini nagykövet.
 

Elemző: az AfD elleni fegyver majd az lesz, ahogy kormányoz

Bauer Bence: Friedrich Merz napjai lehet, hogy meg vannak számlálva az AfD sikere után

Babis szerint nem tényező az AfD győzelme, Fico háborús retorikától óv

VIDEÓ
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.09. szerda, 18:00
Hankó Zoltán
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lezárult a nagy roham, most nagyon megéri újra szétnézni a lakásbérleti piacon

Lezárult a nagy roham, most nagyon megéri újra szétnézni a lakásbérleti piacon

Nem kell kétségbeesniük azoknak az egyetemistáknak, akik a tanévkezdésig nem találták meg a megfelelő albérletet. A korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis a ponthatárhirdetést követő nyári albérletpiaci roham lecsengésével mérséklődhetnek a bérleti díjak, így aki tud várni, akár tízezer forintot is spórolhat havonta. A Zenga adatai szerint Budapesten 2024-ben és 2025-ben is megfigyelhető volt ez a tendencia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba

Ezt temérdek magyar család elrontja az iskola kezdés után egy héttel: több százezer forintba kerül a hiba

Az iskolakezdésnél komoly tétel lehet egy laptop, tablet vagy telefon beszerzése.

BBC
Business Sport Travel Science
Miliband says UK had to 'call out' Israeli settlements in West Bank before it was too late

Miliband says UK had to 'call out' Israeli settlements in West Bank before it was too late

The foreign secretary also rejects the suggestion that Jewish people in the UK will be less safe as a result of British sanctions on settlements in the occupied West Bank.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 9. 09:46
Tálas Péter az orosz diplomaták kiutasításáról: 10 fő már kemény jelzés, energetikai nyomásgyakorlás következhet
2026. szeptember 9. 09:22
Magyar Péter a paksi fenékküszöb kapcsán tett közzé éles megjegyzést
×
×