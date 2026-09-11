Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör

Molnár Attila szerint ez egy nagyon fontos megmérettetés lesz abból a szempontból, hogy a szezon végére milyen forma maradt meg. Úgy véli: ez nagyon jó visszajelzés lesz, célja pedig ezúttal is az országos csúcs.

„Túl akarom szárnyalni azt, amit eddig csináltam. Jó esélyem van rá. Kilences pályán vagyok, legközelebb a közönséghez. Eddig ez jót hozott ki belőlem. A váltó pedig négyszer annyira fontos, mintha egyedül futnék. Lesz két újoncunk, szeretnénk őket méltó módon felavatni”

– hangsúlyozta az Európa-bajnok futó.

Arról is szót ejtett, hogy nagyon örül annak, hogy a világ krémje most itt lesz.

„Örülök, hogy kiérdemeltem ezt a jogot, és hogyha ezt Kamcsatkában rendezik meg, akkor is kijutok, és ez nagyon jó jel.”

– emelte ki.

Hozzátette: öregbíteni szeretné a magyar sprintnek a nevét, és azt mondani, hogy odatartozunk a világ élvonalába.

„Beutaztam a fél világot azért, hogy színvonalas versenyeken vegyek részt, pontot gyűjtsek és ide kerüljek. Sikerült, nem egy-két ponton múlott a bejutás. Ezt nem adta senki a kezembe, ami remélem, hogy jelent valamit, és képez egyfajta alapot a magyar atlétikának” – fogalmazott Molnár Attila.

Gyulai Márton: amikor csak lehet, egyszerre egy dolog zajlik a pályán Tévéshow-szerű elemekkel zajlik majd szeptember 11. és 13. között, háromszor háromórás műsorban az első alkalommal kiírt, 10 millió dollár összdíjazású Atlétikai Világdöntő Budapesten, a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség sport- és rendezvényigazgatója beszélt erről korábban az InfoRádióban. „Idén elsősorban azon változtatunk, hogy a korábbi években egy atlétikaversenyen, egy-egy világbajnokságon egyszerre 3-4-5 dolog történt a pályán: a futás mellett zajlott több ügyességi szám is, most úgy állítottuk össze az időrendet 30 másodperces blokkokra tördelve, hogy amikor csak lehet, egyszerre egyetlenegy dolog történjen majd a pályán. Nem lesz többet olyan, hogy mondjuk az 1500 méter közben valaki akkorát ugrik, vagy akkorát dob, hogy utána később kell megmutatni, hanem minden kísérlet élőben fog zajlani” – mondta el Gyulai Márton.

Hozzátette: háromórás blokkok lesznek. Három nap, három óra, és ez alatt a három óra alatt sokkal több döntő, sokkal több érdekesség zajlik és történik majd, mint korábban egy egész világbajnoki akár 4-5 órás session alatt, hiszen naponként 8-9-10-11 döntőt láthatunk majd.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.