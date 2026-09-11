Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör

Egyéni csúcsot remél magától Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőben. A fedettpályán Európa-bajnok, vb-bronzérmes futó az InfoRádióban arról is beszélt, hogy miként kezeli ezt a különleges megmérettetést.
Molnár Attila szerint ez egy nagyon fontos megmérettetés lesz abból a szempontból, hogy a szezon végére milyen forma maradt meg. Úgy véli: ez nagyon jó visszajelzés lesz, célja pedig ezúttal is az országos csúcs.
„Túl akarom szárnyalni azt, amit eddig csináltam. Jó esélyem van rá. Kilences pályán vagyok, legközelebb a közönséghez. Eddig ez jót hozott ki belőlem. A váltó pedig négyszer annyira fontos, mintha egyedül futnék. Lesz két újoncunk, szeretnénk őket méltó módon felavatni”
– hangsúlyozta az Európa-bajnok futó.
Arról is szót ejtett, hogy nagyon örül annak, hogy a világ krémje most itt lesz.
„Örülök, hogy kiérdemeltem ezt a jogot, és hogyha ezt Kamcsatkában rendezik meg, akkor is kijutok, és ez nagyon jó jel.”
– emelte ki.
Hozzátette: öregbíteni szeretné a magyar sprintnek a nevét, és azt mondani, hogy odatartozunk a világ élvonalába.
„Beutaztam a fél világot azért, hogy színvonalas versenyeken vegyek részt, pontot gyűjtsek és ide kerüljek. Sikerült, nem egy-két ponton múlott a bejutás. Ezt nem adta senki a kezembe, ami remélem, hogy jelent valamit, és képez egyfajta alapot a magyar atlétikának” – fogalmazott Molnár Attila.
2001. szeptember 11. nem csupán egy 3000 halálos áldozattal járó terrortámadás időpontja: innentől vett olyan új irányt az amerikai érdekérvényesítés a külpolitikában, amilyet ma is látunk – mondta Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban, hozzátéve: ez felszínre hozta a nyugati világon belülli törésvonalakat is.
A Tisza-kormány első két évének költségvetési politikája, az egyensúly és a növekedés összeegyeztethetősége, valamint az államadósság és az euró felé vezető út lesz a Közgazdász-vándorgyűlés egyik kiemelt gazdaságpolitikai panelbeszélgetésének témája, amin több államtitkát is részt vesz. Az eseményről élőben tudósítunk.