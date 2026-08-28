Élőben a Ferencváros Európa-liga-sorsolása

A kiírás nem változott, minden csapat mind a négy kalapból kap két ellenfelet, melyek közül az egyikkel otthon, a másikkal idegenben játszik. Egy országból csak két ellenfél jöhet, például hiába van három angol csapat is a mezőnyben, ezek közül csak kettőt kaphat meg egy más országbeli induló. (Azonos nemzetbeliek egyáltalán nem kerülhetnek össze.)

Magyar válogatott játékos szerepel még az AZ (Kovács Bendegúz), a Salzburg (Redzic Damir), a Bournemouth (Tóth Alex), az Omonia (Négo Loic) keretében,illetve a Celticnél szó van Tóth Balázs szerződtetéséről.

A mérkőzésnapok

1. forduló: 2026. szeptember 16–17.

2. forduló: 2026. október 15.

3. forduló: 2026. október 22.

4. forduló: 2026. november 5.

5. forduló: 2026. november 26.

6. forduló: 2026. december 10.

7. forduló: 2027. január 21.

8. forduló: 2027. január 28.

Monaco egyik ékességében, a Grimaldi Forumban már minden készen áll a sorsolásra. Ám előtte még megnézhetjük az előző idény néhány emlékezetes jelenetét. A győztes Aston Villa, a kiírásnak megfelelően, jutalmul a Bajnokok Ligájában indulhat.

Jó jel, ha Giorgio Marchetti felbukkan, mindig a sorsolás közeledtét jelzi. Elmagyarázza a szabályokat, a lebonyolítási rendet.

Elindult a sorsolás. Először az első kalapba tartozók ismerik meg ellenfeleiket.