Aranyat ért a hajrá: Fejes Dániel világbajnok lett Poznanban

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Fejes Dániel, aki a szám első magyar világbajnoka Vajda Attila 2013-as sikere óta, a címvédő és olimpiai bajnok cseh Martin Fuksával holtversenyben végzett az élen.

A férfi kajak négyes – Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor – az ötödik, a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu kettes pedig a hetedik helyen zárt 500 méteren.

A B döntős magyar egységek közül Hodován Dávid (C-1 200 m) és a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású női kajak négyes (500 m) is második lett, így összesítésben egyaránt a 11. helyen végzett.

A többi döntőt szombaton és a vasárnapi zárónapon rendezik.