ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.34
usd:
314.43
bux:
149725.52
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fejes Dániel a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának középfutama után Poznanban 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Aranyat ért a hajrá: Fejes Dániel világbajnok lett Poznanban

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Fejes Dániel aranyérmet szerzett pénteken a kenu egyesek 1000 méteres versenyében a poznani kajak-kenu világbajnokságon. A magyar kenus a címvédő és olimpiai bajnok cseh Martin Fuksával holtversenyben végzett az élen.

(Cikkünk frissül.)

Fejes Dániel, aki a szám első magyar világbajnoka Vajda Attila 2013-as sikere óta, a címvédő és olimpiai bajnok cseh Martin Fuksával holtversenyben végzett az élen.

A férfi kajak négyes – Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor – az ötödik, a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu kettes pedig a hetedik helyen zárt 500 méteren.

A B döntős magyar egységek közül Hodován Dávid (C-1 200 m) és a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású női kajak négyes (500 m) is második lett, így összesítésben egyaránt a 11. helyen végzett.

A többi döntőt szombaton és a vasárnapi zárónapon rendezik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Aranyat ért a hajrá: Fejes Dániel világbajnok lett Poznanban

kajak-kenu

világbajnok

aranyérem

Fejes Dániel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Magyar Péter „aljas hazugságnak” nevezte pénteken, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére.
 

Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét

NVVH vezetői pályázat: Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be

A Fidesz besúgóhálózattól tart, az Alkotmánybírósághoz fordulnak

Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.28. péntek, 18:00
Rusvai Miklós
víruskutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a hét legfontosabb megszólalása - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Itt a hét legfontosabb megszólalása - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A befektetők ma elsősorban Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszédére fókuszálnak; bár a felszólalás nem kapcsolódik hivatalos kamatdöntő üléshez, a piacok minden olyan jelzésre közelről figyelnek, amelyből következtetni lehet a kamatpálya várható alakulására.  A magyar tőzsdén egyelőre bizonytalan a hangulat, Európában viszont jelentős pluszokat láthatunk a vezető börzéken, Amerikában pedig óvatosak a befektetők Warsh beszéde előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges

Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges

Több mint 10 százalékkal emelkedett hazánk tésztaleves-fogyasztása az elmúlt években.

BBC
Business Sport Travel Science
Chinese officials say rescue operations reach 'critical stage' after deadly flash floods in Nepal

Chinese officials say rescue operations reach 'critical stage' after deadly flash floods in Nepal

Flash flooding on Wednesday has killed at least 547 people, as Beijing warns that a newly formed lake of rising water near the Nepal border could burst its banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 16:03
Csikós Zsóka nem adta át a trónt: újra vb-aranyérmes lett
2026. augusztus 28. 13:00
A Juventust és az AC Milant is megkapta a Ferencváros!
×
×