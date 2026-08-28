Csikós Zsóka nem adta át a trónt: újra vb-aranyérmes lett

A befektetők ma elsősorban Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszédére fókuszálnak; bár a felszólalás nem kapcsolódik hivatalos kamatdöntő üléshez, a piacok minden olyan jelzésre közelről figyelnek, amelyből következtetni lehet a kamatpálya várható alakulására. A magyar tőzsdén egyelőre bizonytalan a hangulat, Európában viszont jelentős pluszokat láthatunk a vezető börzéken, Amerikában pedig óvatosak a befektetők Warsh beszéde előtt.