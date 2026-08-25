Csak Dániában töltenek több időt a fiatal focisták a pályán, mint nálunk

Az úgynevezett „fiatalperceket” tekintve a második helyen áll Európában a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság - írja a Sporttudományok Nemzetközi Központjának (CIES) adatai alapján a 24.hu.

A kimutatásban csak a 21 éves, vagy annál fiatalabb játékosok pályán töltött idejét vették figyelembe a kontinens harminc ligájában a mostani idényben.

A rangsort a dán nemzeti bajnokság vezeti 30,1 százalékkal, ezt követi az NB I. 26 százalékkal.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a szlovén élvonal található 24,8 százalékkal.

Az első tíz helyezett közé sorrendben a finn (22,8), holtversenyben a belga és a szerb (22,7), a horvát (22,3), ebben a mezőnyben egyedüli másodosztályúként a francia Ligue 2 (21,8), az osztrák (21,5) és a svéd (21,4) bajnokság fért be.