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Nevet váltott ez az ország, meglepő oka van

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A világ harmadik legkisebb országa megváltoztatta a nevét. Az új megnevezés azonban a külföldiek számára nehezebben ejthető ki.

Naoero Köztársaságra változtatta hivatalos nevét az apró csendes-óceáni szigetország, Nauru – írja a The Guardianra hivatkozva a hvg.hu. Az ország ezzel a helyi nyelvben használt írásmódhoz és kiejtéshez igazodott. A helyi kormány közlése szerint a lépéssel a szigetország visszakapta hagyományos nevét, ugyanis az ország csak azért vált Nauru néven ismertté, mert helyi nevét a külföldiek nehezen tudták kiejteni.

A tizenkétezer lakosával Naoero – népességét tekintve – a világ harmadik legkisebb országa Vatikán és Tuvalu után. A szigetet Németország gyarmatosította, majd Ausztrália igazgatta, mielőtt 1968-ban független köztársasággá vált.

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