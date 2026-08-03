Nevet váltott ez az ország, meglepő oka van

Naoero Köztársaságra változtatta hivatalos nevét az apró csendes-óceáni szigetország, Nauru – írja a The Guardianra hivatkozva a hvg.hu. Az ország ezzel a helyi nyelvben használt írásmódhoz és kiejtéshez igazodott. A helyi kormány közlése szerint a lépéssel a szigetország visszakapta hagyományos nevét, ugyanis az ország csak azért vált Nauru néven ismertté, mert helyi nevét a külföldiek nehezen tudták kiejteni.

A tizenkétezer lakosával Naoero – népességét tekintve – a világ harmadik legkisebb országa Vatikán és Tuvalu után. A szigetet Németország gyarmatosította, majd Ausztrália igazgatta, mielőtt 1968-ban független köztársasággá vált.