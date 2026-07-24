Újpesti vereséggel kezdődött az NB I 2026/27-es szezonja

A csaknem negyven percig 1-1-es döntetlenre álló találkozót a hajrában a lila-fehérek nyáron igazolt kapusának, Szappanos Péternek a hibái nyomán tudta a maga javára fordítani a nyírségi együttes.

Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 2-1 (0-1) Nyíregyháza, Sóstói Stadion, 6235 néző, v.: Rúsz

gólszerzők: Medved (50.), Kvasina (86.) illetve Bodnár (14.)

sárga lap: Kvasina (96.), illetve Krajcsovics (45+1.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Tóth B. (Molnár M., a szünetben) - Temesvári, Jovanov, Katona L., Benczenleitner - Manner (Batoum, 66.), Toma (Zikovic, 89.), Kovács, Katona B. (Hős, 75.) - Kvasina, Medved (Tarcsi, 75.)

Újpest FC:

Szappanos - Bodnár, Dos Santos (Nunes, 64.), Stronati, Markgráf - Fenyő, Maier (Ademi, 64.), Ljujic - Krajcsovics (Horváth K., 56.), Matko, Amenyido (Vlijter, 56.)

Kezdés után veszélyesebbnek tűnt a Nyíregyháza, alig negyedóra után mégis a vendégek kerültek előnybe. A hazai védelemnek nem sikerült felszabadítania, a felfutó jobbhátvéd, Bodnár pedig egy Matkótól visszagurított labdát lőtt tíz méterről a kapuba. A vezetés birtokában az Újpest átadta a területet a nyírségieknek, akik azonban egészen a 42. percig nem tudtak igazán komoly lehetőséget kialakítani. Percekkel a szünet előtt Katona Bálint lövése után Katona Levente maradt le nagyon kevéssel a labdáról, így nem jött össze az egyenlítés.

A szünetben kapust cserélt a hazai együttes, de nem ennek volt köszönhető, hogy hamarosan gólt szerzett. A Nyíregyháza ugyanis megint veszélyesen kezdett, öt perc elteltével egy szöglet után Medved csúsztatott fejese pattant a gólvonal mögé, ahonnan az egyik újpesti védő kivágta. Három perc videózás után Rúsz Márton játékvezető érvényesnek ítélte a találatot, így egyenlő állásról folytatódott a küzdelem.

A vendégek innentől kezdve valamivel többet birtokolták a labdát, de mezőnyfölényük meddőnek bizonyult, ez pedig a hajrában megbosszulta magát. Szappanos rossz helyre rúgott ki egy labdát, Kvasina húsz méterről leadott lövésénél pedig nem sikerült hárítania, kezei között a kapu bal alsó sarkába csúszott a labda. A vendégeknek ezt követően csupán egy helyzetet sikerült kialakítani, akkor viszont Vlijter 11 méterről a keresztléc fölé bombázott, így nem sikerült pontot mentenie az Újpestnek.