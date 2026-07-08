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Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

A 92. percben csapott le a Vikingur a Győrre

Infostart / MTI

A győri ETO FC a 92. percben kapott góllal 1–0-ra alulmaradt az izlandi Vikingur Reykjavík vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első körének első mérkőzésén kedden. A visszavágót jövő kedden rendezik.

A kezdés pillanatában 12 Celsius-fokot mértek a reykjavíki sporttelepen, amelynek csak egyik hosszanti oldalán volt a 2500 fős, ezúttal közel tele lelátó, a nézők között két tucatnyi hangos győri drukkerrel.

Petrásnak már a 2. percben éles szögből, közelről leadott lövést kellett hatástalanítania, és a győri kapusnak a folytatásban is együtt kellett élni a játékkal minden másodpercben. Bár akkor már leginkább beadásokat kellett összeszednie, különösebb veszélyt nem jelentettek a kapujára. A győriek a számukra szokatlan műfüves pályán is kombinatív akciókkal igyekeztek támadást építeni, saját kapujuktól inkább próbálták felvinni, mintsem felívelni a labdát. A szünetig kétszer jutottak el a hazai tizenhatoson belülre labdával úgy, hogy helyzet is adódott az vendégek előtt. A 25. percben veszélyes helyről elvégzett hazai szabadrúgást tolt oldalra vetődve a győri kapus, miközben a hazaiak egyre jobban tizenhatosához szorították a vendégcsapatot. Gólveszély viszont továbbra sem volt az izlandi akciókban. A hajrában előbb a győriek, majd a házigazdák reklamálták kéz miatt büntetőt, de a francia játékvezető sípja mindkétszer néma maradt. A győriek közül az első félidőben Tóth Rajmund és a csapatkapitány Vitális Milán emelkedett ki fáradhatatlan szűrőmunkával, sok szereléssel, blokkal.

A fordulást követően a Vikingur azonnal kapuja elé szegezte ellenfelét: az 53. percben jobb oldali beadást követően Ingimundarson fejese a lécről vágódott le, mielőtt mentettek a győriek, majd perceken belül Petrás védett kétszer. A vendégek erejéből néhány kontrára, azok egyikéből keresztpasszos villanásra futotta, de a kapu előtt keresztbe lőtt labdára senki nem érkezett. Már úgy nézett ki, nem születik gól a mérkőzésen, amikor a 92. percben jobb oldali beadást a hosszún üresen érkező Borgpórsson fejelt kapura. Ezt a próbálkozást még bravúrral védte Petrás, a kipattanóra azonban Hansen érkezett nagy lendülettel, és egy lépésről úgy fejelt a kapuba, hogy a menteni igyekvő Csinger közben megrúgta az arcát.

A párharc győztese az izraeli Hapoel Beer-Sevával találkozik a BL-selejtező második fordulójában, a vesztes pedig a harmadik számú európai kupasorozatban a feröeri Klaksvík és a luxemburgi Atert Bissen párharcának vesztesével folytatja.

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Kezdőlap    Sport    A 92. percben csapott le a Vikingur a Győrre

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