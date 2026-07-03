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A győztes Milák Kristóf a férfi 100 méteres pillangóúszás döntője után a 2024-es párizsi nyári olimpián a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 3-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Milák Kristóf idei eredményei biztatóak, az Eb-n is rajthoz áll

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A párizsi Európa-bajnokság előtt hosszabb interjút adott Szabó Álmos, Milák Kristóf edzője, megerősítve: az olimpiai bajnok biztosan rajthoz áll az augusztusi kontinensviadalon.

Milák Kristóf ismét a világ élvonalában úszik: száz méter pillangón jelenleg az övé az idei év legjobb ideje, ötven pillangón folyamatosan javul, száz gyorson pedig szintén figyelemre méltó eredményeket ért el.

Edzője szerint „minden a legnagyobb rendben van”, ugyanakkor a háttérben továbbra is zajlik a munka annak meghatározására, hosszabb távon mely versenyszámokra érdemes a legnagyobb hangsúlyt helyezni. A nemzetisport.hu-nak adott interjúban Szabó Álmos úgy fogalmazott, hogy az idei szezont úgy tervezték meg, hogy felmérjék a nemzetközi mezőnyt, és megvizsgálják, Milák hogyan alkalmazkodik az egyes számokhoz.

A szakember szerint ez azt is jelenti, hogy hosszabb távra, akár a Los Angeles-i olimpiáig terveznek. Megjegyezte: korábban komoly belső küzdelmet jelentettek Milák számára az edzések és maga az úszás is, mára azonban ezek az ellenérzések nagyrészt eltűntek.

Bár továbbra is akadnak hullámvölgyek, elvégzi a szükséges munkát, ami sokkal kedvezőbb alapot teremt a fejlődéshez.

Az is biztató jel, hogy a párizsi olimpia után a Mare Nostrum-sorozatban és a Hét Domb viadalon ismét nemzetközi mezőnyben versenyzett, eredményei pedig azt mutatják, ismét a világ legjobbjai között kell számolni vele. Edzője ugyanakkor úgy véli, Milákban ennél is több rejlik, és a következő időszak feladata éppen az lesz, hogy ezt a benne lévő potenciált teljes mértékben kiaknázzák. Az edző szerint jól mutatja a fejlődést, hogy Milák az idény elején úszott 23,3 másodperces időhöz képest már fél másodpercet javított ötven pillangón.

A szakember egybek mellett megerősítette azt is, hogy

Milák Kristóf indul a párizsi Európa-bajnokságon,

ugyanakkor azt egyelőre még nem döntötték el, mely versenyszámokban áll rajtkőre. Arról sem született még végleges döntés, hogy Milák szerepet vállal-e a magyar váltókban, bár erről már egyeztettek. Az Európa-bajnokságig hátralévő néhány hétben ez a kérdés is eldől.

A különleges edző–versenyző kapcsolat kapcsán Szabó Álmos úgy fogalmazott, hogy a parasportban szerzett tapasztalatai megtanították a türelemre, az empátiára és az alkalmazkodásra, ezért Milák személyisége nem jelentett számára megoldhatatlan kihívást.

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Kezdőlap    Sport    Milák Kristóf idei eredményei biztatóak, az Eb-n is rajthoz áll

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