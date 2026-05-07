2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: Getty Images/Anton Petrus

A NOB szerint le kellene szállni Fehéroroszországról

Infostart / MTI

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága nem javasolja a továbbiakban a fehérorosz sportolók és csapatok indulásának korlátozását a nemzetközi sportági szövetségeknek és a nemzetközi sportesemények rendezőinek.

A fehérorosz sportolók – az oroszokhoz hasonlóan – az ukrajnai háború 2022 februári kitörése óta nem vehettek részt nemzetközi versenyeken, az erre vonatkozó, 2022. február 28-án és 2023. március 28-án tett ajánlásait oldotta fel a testület.

A NOB a csütörtöki hírlevelében azt közölte, hogy a Fehérorosz Olimpiai Bizottság jó hírnévnek örvend és betartja az Olimpiai Chartát, és bár az Orosz Olimpiai Bizottság is folytatott egyeztetéseket a felfüggesztés kapcsán a NOB-bal, a döntés a felülvizsgálat ideje alatt érvényben marad. Decemberben a NOB a nemzetközi sportszövetségeknek az ifjúsági versenyek kapcsán már azt javasolta: engedélyezzék az orosz és fehérorosz sportolóknak a nemzeti szimbólumaik használatát.

A NOB kiemelte, a háborúk és konfliktusok számának növekedése, valamint a növekvő globális instabilitás mellett is fenn kell tartania küldetését, hogy „megőrizze az értékeken alapuló és valóban globális sportplatformot, amely reményt ad a világnak”. A NOB egyúttal megerősítette, hogy a sportolók nemzetközi versenyeken való részvételét nem korlátozhatják kormányaik intézkedései, beleértve a háborúban vagy konfliktusban való részvétel.

A NOB végrehajtó bizottsága egyúttal aggodalommal vette tudomásul az orosz doppingellenes rendszerrel kapcsolatban folytatott vizsgálat eredményeit. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 22 sportág 291 orosz sportolóját büntette meg a moszkvai doppinglabor adatbázisa és az onnan kapott minták alapján. A laboratórium 2012 és 2015 között rögzítette az orosz sportolók doppingteszt-eredményeit.

Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Elképesztő, amit művel a forint - Mégis hogyan történhet ez?

Csütörtökön is folytatódott a forint erősödése, olyannyira, hogy az euróval szembeni árfolyama a 354-es szintet is megközelítette. A hazai fizetőeszköz teljesítménye ezúttal is kiemelkedik a régióból, a lengyel zloty ellenében 2,5 éves csúcson van. Közben jegybank felől érkező üzeneteket is kapott a piac.

Kiderült, hova teszik a pénzüket a magyarok: rengetegen hagynak ki így egy hatalmas megtakarítási lehetőséget

A közhiedelemmel szemben a magyarok többsége nem tartja lustának vagy pénzügyileg felelőtlennek a mai fiatalokat.

Hantavirus outbreak on cruise ship not start of pandemic, UN health agency says

