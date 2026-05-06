Faragó Tamás: a győzelemhez egyéniségekre van szükség

Keszthelyi Rita nélkül karcsú, személytelen játékot játszik a magyar női vízilabda-válogatott. A görögöktől Rotterdamban elszenvedett 14-9-es vereség nem egy fényes eredmény – vélekedik Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a Nemzet Sportolója. Az InfoRádióban azt is elmondta, hogy más helyzetet teremt, amikor megjelennek az utánpótlásjátékosok a felnőtt csapatban.

Mint fogalmazott, szükséges lenne három-négy nyerő típusú játékost találni. Sok csapatember van már a csapatban, de a győzelemhez egyéniségekre lenne szükség.

A Honvéd férfi vízilabdacsapatának eredményével kapcsolatban, amely csapat nem tudott nyerni legutóbb Athénban, elmondta: a Bologna együttesével szemben eleve nehéz volt nyerni. A Honvéd ebben a szezonban erején felül teljesített mind a bajnokságban, mind a nemzetközi kupában. Faragó Tamás elmondta, hogy egy második hely becsülendő egy nemzetközi kupában.

A cikk alapjául szolgáló interjút Farkas Dávid készítette.