LONG BEACH, CA - JUNE 27: An underwater view of the tip of sprint between Australia and Kazakhstan in the seventh place game during the 2004 FINA Womens Water Polo League Super Final on June 27, 2004 in Long Beach, California.
Nyitókép: Donald Miralle/Getty Images

Kemény meccsen kapott ki az amerikaiaktól a magyar válogatott

Infostart / MTI

A magyar női vízilabda-válogatott 12-8-ra kikapott az amerikai csapattól a Rotterdamban zajló divízió I-es világkupa selejtezőtornájának pénteki nyitányán.

Cseh Sándor együttese szombaton a japánokkal, vasárnap az olimpiai bajnok spanyolokkal találkozik.

A csoportból az első kettő - biztos szuperdöntősként - az 1-4. helyért folytatja, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5-8. pozícióért küzdenek, ennek a csoportnak a győztese is csatlakozik még a vk-döntő mezőnyéhez. Amennyiben az ausztrálok - a szuperdöntő házigazdái - az első öt között végeznek, akkor a hatodik hely is továbbjutást ér.

Ahogyan arra számítani lehetett, rendkívül kemény volt az összecsapás, mindkét oldalon sok volt a kiállítás és a szabálytalanság. Az amerikaiak a második negyedben el is vesztették Rachel Gazzanigát, aki véglegest kapott, miután fejbe rúgta Varró Esztert, társai pedig négy percig emberhátrányba kerültek így, a magyarok ezt Faragó Kamilla révén használták ki és egyenlítettek (3-3) a nagyszünetre. Ebben az eredményben nagy szerepe volt a kapus Neszmély Boglárkának is, aki két ötméterest is hárított.

A harmadik játékrész elején az amerikaiak találatára Vályi Vanda két akciógóllal válaszolt, így fordított a magyar csapat, a rivális viszont egy 5-0-s „rohanással” jelentős előnyre tett szert (9-5).

A záró nyolc percben már nem volt kérdéses az amerikai siker, végül maradt a négygólos különbség.

„Egyrészt a mutatott teljesítmény alapján, az egész mérkőzést nézve volt három-négy gól különbség a két csapat között. Gyorsaságban, lábtempóban és leginkább erőben jelen felállásban ez az amerikai csapat ennyivel jobb. Nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, mint ahogy senkinek sem szabad maga alá kerülnie a történtek miatt” – fogalmazott Cseh Sándor. Kiemelte: a sok fiatal és újonc ellenére nem játszottak megalázó meccset. ”Nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem hogy az első meccsen helytálljunk, esetleg meglepetést okozzunk” – mondta.

A szakvezető arra is emlékeztetett, hogy tavaly úgy meneteltek a világkupa döntőjéig, hogy ugyanezen a tornán egy négygólos vereséggel kezdtek Görögországban, aztán a kínai fináléig nem kaptak ki.

„Mindenki azért van itt, hogy hat napon keresztül mindig próbáljunk a következő meccsen jobbak lenni, vagy ha úgy adódik, akkor gyengébb játékkal nyerni. Ez egy ilyen küzdelmes torna lesz” – összegzett Cseh Sándor.

A közelmúltban több tanulmány is bemutatta, hogy számottevően megnőtt a visszaélések és zaklatások száma az online térben. Egy amerikai kutatás szerint a úgynevezett deepfake-csalásokkal összefüggő veszteségek 80 százaléka a közösségi médiában keletkezett, az ENSZ friss felmérése szerint pedig a gyermekek kétharmada számol be az egyre gyakoribb kiberzaklatásokról. Az InfoRádióban nyilatkozó közjegyző arra figyelmeztet: a digitális térben történt visszaélések esetén különös jelentősége van a bizonyítékoknak.
A Facebookon üzent a Tisza Párt országos listáján megválasztott országgyűlési képviselő, az Egészségügyi Minisztérium élére kijelölt politikus.
 

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és tehergépjárművekre kivetett vámokat. Döntését azzal indokolta, hogy az EU nem tartja be a korábban megkötött kereskedelmi megállapodást – számolt be a Reuters.

A Semmelweis Rendbe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat várnak, akik saját munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek.

The US defence secretary says the timer for the president to report to Congress "pauses or stops" in a ceasefire.

