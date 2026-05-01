Kemény meccsen kapott ki az amerikaiaktól a magyar válogatott

Cseh Sándor együttese szombaton a japánokkal, vasárnap az olimpiai bajnok spanyolokkal találkozik.

A csoportból az első kettő - biztos szuperdöntősként - az 1-4. helyért folytatja, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5-8. pozícióért küzdenek, ennek a csoportnak a győztese is csatlakozik még a vk-döntő mezőnyéhez. Amennyiben az ausztrálok - a szuperdöntő házigazdái - az első öt között végeznek, akkor a hatodik hely is továbbjutást ér.

Egyesült Államok-Magyarország 12-8 (3-1, 0-2, 6-2, 3-3) a magyar csapat gólszerzői: Faragó 3, Vályi, Lendvay 2-2, Garda 1 A vk első mérkőzéséről Cseh Sándor szövetségi kapitány Hetzl Adriennt és Horváth Zsófit hagyta ki a keretből.

Ahogyan arra számítani lehetett, rendkívül kemény volt az összecsapás, mindkét oldalon sok volt a kiállítás és a szabálytalanság. Az amerikaiak a második negyedben el is vesztették Rachel Gazzanigát, aki véglegest kapott, miután fejbe rúgta Varró Esztert, társai pedig négy percig emberhátrányba kerültek így, a magyarok ezt Faragó Kamilla révén használták ki és egyenlítettek (3-3) a nagyszünetre. Ebben az eredményben nagy szerepe volt a kapus Neszmély Boglárkának is, aki két ötméterest is hárított.

A harmadik játékrész elején az amerikaiak találatára Vályi Vanda két akciógóllal válaszolt, így fordított a magyar csapat, a rivális viszont egy 5-0-s „rohanással” jelentős előnyre tett szert (9-5).

A záró nyolc percben már nem volt kérdéses az amerikai siker, végül maradt a négygólos különbség.

„Egyrészt a mutatott teljesítmény alapján, az egész mérkőzést nézve volt három-négy gól különbség a két csapat között. Gyorsaságban, lábtempóban és leginkább erőben jelen felállásban ez az amerikai csapat ennyivel jobb. Nem szabad elrugaszkodni a valóságtól, mint ahogy senkinek sem szabad maga alá kerülnie a történtek miatt” – fogalmazott Cseh Sándor. Kiemelte: a sok fiatal és újonc ellenére nem játszottak megalázó meccset. ”Nem azért jöttünk ide, hogy Amerikát megverjük, hanem hogy az első meccsen helytálljunk, esetleg meglepetést okozzunk” – mondta.

A szakvezető arra is emlékeztetett, hogy tavaly úgy meneteltek a világkupa döntőjéig, hogy ugyanezen a tornán egy négygólos vereséggel kezdtek Görögországban, aztán a kínai fináléig nem kaptak ki.

„Mindenki azért van itt, hogy hat napon keresztül mindig próbáljunk a következő meccsen jobbak lenni, vagy ha úgy adódik, akkor gyengébb játékkal nyerni. Ez egy ilyen küzdelmes torna lesz” – összegzett Cseh Sándor.