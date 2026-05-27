A mesterséges intelligencia illusztratív ábrázolása egy áramkör-mintás fejjel és egy processzorral.
Nyitókép: Unsplash

Az AI óriásit lökhet a magyar gazdaságon, itt a megoldás

Infostart / MTI

2030-ig legalább 15 milliárd euró értékű automatizációs potenciált hozhat a magyar gazdaságba a mesterséges intelligencia, ami önmagában a GDP 6-7 százalékának felel meg – közölte a McKinsey elemzése, amely szerint az összes nemzetgazdasági hatás több lehet, ha a megnövekedett termelékenység a gazdaság regionális versenyképességét is fokozni tudja.

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a foglalkoztatottság 81 százalékig emelkedett, a reálbérek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek, de ez a struktúra elérte a lehetősége határait.

A jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem a termelékenység lehet, a magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben

– állapítja meg a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya.

Ma a magyar versenyképesség fő korlátja az alacsony értékteremtés, a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad mind az uniós, mind a V4-átlagtól.

A jelenség hátterében

  • az alacsony hazai hozzáadott érték,
  • a nagyvállalatok és kkv-k fejlettségi különbsége
  • és a mérsékelt innovációs képesség áll.

A mesterséges intelligencia éppen ebben segíthet, hatékonyabbá és termelékenyebbé teheti a gazdaság szereplőit – állítja Havas András, a McKinsey partnere.

Matécsa Márta, a McKinsey partnere a közleményben jelezte: a tanulmányban azonosították azokat a stratégiai lépéseket, amelyek mentén a mesterséges intelligenciára épülő gazdaságfejlesztés megvalósítható.

Durva drágulások tapasztalhatók a BL-döntő miatt – Budapest felkészült

Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján akár több tízmillió eurót is elkölthetnek a szurkolók egyetlen hétvégén a döntőnek otthont adó városban, ennek legnagyobb része azonban pár szektorban landol.
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Iránon a befektetők szeme - Mit csinálnak a tőzsdék?

Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkednek és a BUX is felfelé vette az irányt a Richterrel az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI.

Családon belüli erőszak miatt őrizetben a sztárfutballista: ez nagyon nem néz ki jól

Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe.

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

