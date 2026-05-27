Az AI óriásit lökhet a magyar gazdaságon, itt a megoldás

Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon a foglalkoztatottság 81 százalékig emelkedett, a reálbérek pedig 2008 óta több mint 50 százalékkal nőttek, de ez a struktúra elérte a lehetősége határait.

A jövőbeni növekedés forrása már nem a létszámbővítés, hanem a termelékenység lehet, a magyar gazdaságnak a növekvő termelékenységre és innovációra kell építenie a jövőben

– állapítja meg a McKinsey hamarosan megjelenő tanulmánya.

Ma a magyar versenyképesség fő korlátja az alacsony értékteremtés, a magyar gazdaság termelékenysége érdemben elmarad mind az uniós, mind a V4-átlagtól.

A jelenség hátterében

az alacsony hazai hozzáadott érték,

a nagyvállalatok és kkv-k fejlettségi különbsége

és a mérsékelt innovációs képesség áll.

A mesterséges intelligencia éppen ebben segíthet, hatékonyabbá és termelékenyebbé teheti a gazdaság szereplőit – állítja Havas András, a McKinsey partnere.

Matécsa Márta, a McKinsey partnere a közleményben jelezte: a tanulmányban azonosították azokat a stratégiai lépéseket, amelyek mentén a mesterséges intelligenciára épülő gazdaságfejlesztés megvalósítható.