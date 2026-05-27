Még mindig tömegeket vernek át ezzel az ócska trükkel!

A közlemény szerint az egyik magyarországi nagy részvénytársaság még 2023 februárjában tett feljelentést, mert a nevével és a logójával visszaélve számos sértettet becsaptak, és termékeket csaltak ki tőlük.

A rendőrök az eljárás során több olyan ügyet is egyesítettek, amelyekben az elkövetők által használt bankszámlaszámok, domainnevek, e-mail-címek és telefonszámok egyeztek, és egy elkövetői kört feltételeztek.

A gyanú szerint az elkövetők több vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kisebb cégeket kerestek meg azzal, hogy különböző termékekre árajánlatot kérjenek tőlük.

Ezen áruk között voltak drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek, de még hordós olaj is; az ajánlatot követően a termékek megrendelése, illetve fuvarozókon keresztüli elszállítása is megtörtént utólagos fizetési feltételekkel, azonban a számlákat egyik esetben sem egyenlítették ki.

Az elkövetés másik módszere az volt, hogy neves vállalatok nevében különböző termékeket kínáltak rendkívül kedvező áron megvételre vállalkozók részére.

Megrendelés esetén az adott bankszámlára előleget kellet fizetni, azonban a termékek soha sem érkeztek meg.

A nyomozók kiderítették, hogy a bűncselekmény kitalálója egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfi volt.

A férfit és két társát 144 rendbeli – többségében üzletszerűen elkövetett – csalással és pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg nyolc társuknak pénzmosás miatt kell felelnie. Az eljárás az elkövetők letartóztatása mellett folyt, de jelenleg mindannyian szabadlábon védekeznek – áll a közleményben.