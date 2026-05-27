Háromszög alakú figyelmeztető tábla egy laptop képernyője előtt.
Nyitókép: Getty Image/Saksit Sangtong

Még mindig tömegeket vernek át ezzel az ócska trükkel!

Infostart / MTI

Tizenegy embert gyanúsítanak azzal a nyomozók, hogy cégek nevében 236 millió forintot csaltak ki – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint az egyik magyarországi nagy részvénytársaság még 2023 februárjában tett feljelentést, mert a nevével és a logójával visszaélve számos sértettet becsaptak, és termékeket csaltak ki tőlük.

A rendőrök az eljárás során több olyan ügyet is egyesítettek, amelyekben az elkövetők által használt bankszámlaszámok, domainnevek, e-mail-címek és telefonszámok egyeztek, és egy elkövetői kört feltételeztek.

A gyanú szerint az elkövetők több vállalat – köztük négy részvénytársaság – nevében kisebb cégeket kerestek meg azzal, hogy különböző termékekre árajánlatot kérjenek tőlük.

Ezen áruk között voltak drónok, videókártyák, elektromos rollerek, élelmiszerek, de még hordós olaj is; az ajánlatot követően a termékek megrendelése, illetve fuvarozókon keresztüli elszállítása is megtörtént utólagos fizetési feltételekkel, azonban a számlákat egyik esetben sem egyenlítették ki.

Az elkövetés másik módszere az volt, hogy neves vállalatok nevében különböző termékeket kínáltak rendkívül kedvező áron megvételre vállalkozók részére.

Megrendelés esetén az adott bankszámlára előleget kellet fizetni, azonban a termékek soha sem érkeztek meg.

A nyomozók kiderítették, hogy a bűncselekmény kitalálója egy 37 éves hódmezővásárhelyi férfi volt.

A férfit és két társát 144 rendbeli – többségében üzletszerűen elkövetett – csalással és pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg nyolc társuknak pénzmosás miatt kell felelnie. Az eljárás az elkövetők letartóztatása mellett folyt, de jelenleg mindannyian szabadlábon védekeznek – áll a közleményben.

Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt

Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
A New York-i szállodatulajdonosok a múlt héten aláírták az iparág valaha volt legdrágább kollektív szerződését, az ezzel járó többletkiadásokat pedig várhatóan a vendégek fogják megfizetni. Az új megállapodás a szobaárak további emelkedését vetíti előre egy olyan piacon, amely az üdülőhelyeket leszámítva már eddig is a legdrágább volt az Egyesült Államokban - jelentette a WSJ.

Idén a nyaralni induló magyarok többnyire legalább egyhetes külföldi utazást terveznek, számukra az utasbiztosítás átlagosan napi 850 forintba kerül.

