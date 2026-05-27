Palesztinok a Hamász palesztin iszlamista szervezet gázai vezetõjének, Iz ad-Dín Haddádnak a temetésén Gázában 226. május 16-án. A parancsnok az izraeli hadsereg elõzõ napi légicsapásában vesztette életét, 56 éves volt.
Nyitókép: MTI/AP/Abdel Karim Hana

Izrael likvidálta a Hamász katonai szárnyának legújabb vezetőjét is – videó

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg és a belbiztonsági szolgálat légicsapással likvidálta Gázavárosban Mohammed Odét, a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet katonai szárnyának legújabb vezetőjét is, valamint a szervezet hírszerzési főnökét – írta szerdai közös közleményében a hadsereg és a Sin Bét. Az akcióról videofelvételt is közzétettek.

Ode a Hamász katonai szárnyának immár tizenötödik likvidált vezetője. Az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett, példátlan súlyosságú terrortámadás katonai vezetői közül már csak Imad Akel, a szervezet polgári védelmi parancsnoka van életben. Ode is részt vett e terrortámadás megtervezésében, de másokéban is.

A hadsereg és a Sin Bét több épületet is támadott kedd este a Gáza központjában lévő Rimal negyedben, hónapokon át tartó hírszerzési előkészítés után. A gázai Sifa kórház egyik tisztségviselője közölte, hogy hatan vesztették életüket a Rimal elleni kedd esti légitámadásban.

Ode tíz napja, azóta volt a Hamász katonai szárnyának vezetője, hogy likvidálták elődjét, Izz ad-Din al-Haddadot. Előtte a Hamász hírszerzési vezetője volt, ekként ő határozta meg az október 7-i terrortámadás célpontjait. A Hamász elleni háborúban feladata volt az izraeli hadsereg és az izraeli civilek elleni hírszerzési adatgyűjtést és elemzés is.

Már többször megpróbálták likvidálni: lebombázták a házát, és életét vesztette legidősebb fia. A Hamász szerda reggel hivatalosan megerősítette halálának tényét. A kedd esti támadásban meghalt a felesége és további három gyereke is.

„Ode felelős volt számos izraeli civil és katona meggyilkolásáért, elrablásáért és megsebesítéséért. Továbbra is üldözünk mindenkit, aki részt vett az október 7-i mészárlásban. Izrael előbb vagy utóbb mindannyiukat eléri” – írta Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráél Kac védelmi miniszter szerdai közös közleményükben.

Azt is megfogadtuk, hogy a Hamásznak nem lesz sem katonai, sem civil hatalma Gázában. Az önkéntes kivándorlási tervet is végrehajtjuk a megfelelő időben és módon – közölte külön Kac.

Az utóbbi hetekben megrekedtek a Gázai övezet jövőjéről folytatott rendezési tárgyalások, és kérdés, hogy erre milyen hatással vannak a Hamász gázai katonai szárnyát gyengítő likvidálások a szervezet külföldön tartózkodó politikai vezetéséhez képest.

A Jediót Ahronót című újság hétvégi melléklete szerint Ode az "északi tábor" vezetőjének számított a katonai szárnyon belül, amely rivalizált a Szinvar fivérek vezette "déli táborral". Rögtön a Hamász 1987-es megalakulása után csatlakozott a szervezethez, az Izraellel együttműködők felkutatásával és likvidálásával foglalkozott.

Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

A New York-i szállodatulajdonosok a múlt héten aláírták az iparág valaha volt legdrágább kollektív szerződését, az ezzel járó többletkiadásokat pedig várhatóan a vendégek fogják megfizetni. Az új megállapodás a szobaárak további emelkedését vetíti előre egy olyan piacon, amely az üdülőhelyeket leszámítva már eddig is a legdrágább volt az Egyesült Államokban - jelentette a WSJ.

Idén a nyaralni induló magyarok többnyire legalább egyhetes külföldi utazást terveznek, számukra az utasbiztosítás átlagosan napi 850 forintba kerül.

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

2026. május 27. 16:36
Késeléses támadás: egy 13 éves fiú életveszélyesen megsebesült Németországban
2026. május 27. 13:46
Hantavírus: tizenháromra emelkedett az óceánjáróhoz köthető esetek száma
