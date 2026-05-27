Van egy nyitott kérdés Magyar Péter brüsszeli útjával kapcsolatban

Lapértesülés szerint Mark Rutte, a NATO főtitkára fogadja Magyar Pétert, Magyarország miniszterelnökét hivatalos brüsszeli rezidenciáján.

Ezt követően 14.35-kor közös sajtótájékoztatót tartanak. Az esemény annyiban furcsa, hogy általában a NATO főhadiszállásán tartják ezeket a találkozókat, nem pedig a főtitkár rezidenciáján – írja az Eurológus.

Egyébként csütörtök reggel reggel Rutte ugyanitt látja vendégül az új bolgár miniszterelnököt, Rumen Radevet – teszi hozzá a lap.

Továbbra sincs ugyanakkor megerősített információ arról, hogy mikor találkozik Magyar Péter Ursula von der Leyennel. Annak a megbeszélésnek az lenne a lényege, hogy az Európai Bizottság és Magyarország nevében a felek aláírjanak egy, az uniós források felszabadításának egyfajta keretet adó politikai megállapodást. Az egyeztetések minden bizonnyal jelenleg is tartanak a különböző feltételek teljesítéséről és ütemezéséről.

A Bizottság tisztviselői egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatást nem adtak a Von der Leyen–Magyar-találkozó időpontjáról azonkívül, hogy valamikor „lesz” ilyen – olvasható az Eurológus cikkében.