Ivan Saponjic, a Diósgyõr (k), valamint Josua Mejías (j2) és Julien Dacosta (j), a Debrecen játékosai a labdarúgó Fizz Liga 30. fordulójában játszott Diósgyõri VTK - Debreceni VSC mérkõzésen a Diósgyõri Stadionban 2026. április 18-án. Diósgyõr-Debrecen 0-5, a DVTK kiesett.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Zárt kapuk mögött búcsúzik az élvonaltól a Diósgyőr

Infostart / MTI

A DVTK-nak nézők nélkül kell megrendeznie a következő hazai mérkőzését a labdarúgó NB I-ben a magyar szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságának szerdai büntetése miatt.

Az MLSZ honlapja szerint a Diósgyőr szurkolói április 18-án a Debrecen elleni, hazai meccsen megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak. A miskolci klub pénzbüntetést is kapott.

A már biztos kieső DVTK az élvonal utolsó fordulójában, jövő hétvégén a Paksot fogadja nézők nélkül.

A listavezető ETO FC Győrt is pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, továbbá egy meccsre szóló – hat hónapra felfüggesztett – szektorbezárással büntették, mert drukkerei a címvédő Ferencváros elleni rangadón megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak.

Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a győriekre korábban kiszabott felfüggesztett, két hazai bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

Ugyanezzel a meccsel kapcsolatban az FTC-t is pénzbüntetéssel és – hat hónapra felfüggesztett - szektorbezárással büntették, mert szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak.

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök telefonon egyeztettek egy potenciális tűzszünetről a Győzelem Napján, azaz május 9-én. Trump szerint az sem kizárt, hogy tartós fegyvernyugvás álljon be Moszkva és Kijev között. Ukrán jelentések szerint merényletet kíséreltek meg Azatbek Omurbekov vezérőrnagy, a hírhedt "Bucsai mészáros" ellen, de a különleges alakulatok máshol is ténykednek: informátorokat menekítettek Zaporizzsja megszállt részéről, helikoptereket robbantottak fel mélyen a frontvonal mögött. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű lehet.

