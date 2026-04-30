Zárt kapuk mögött búcsúzik az élvonaltól a Diósgyőr

Az MLSZ honlapja szerint a Diósgyőr szurkolói április 18-án a Debrecen elleni, hazai meccsen megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak. A miskolci klub pénzbüntetést is kapott.

A már biztos kieső DVTK az élvonal utolsó fordulójában, jövő hétvégén a Paksot fogadja nézők nélkül.

A listavezető ETO FC Győrt is pénzbüntetés megfizetésére kötelezték, továbbá egy meccsre szóló – hat hónapra felfüggesztett – szektorbezárással büntették, mert drukkerei a címvédő Ferencváros elleni rangadón megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak.

Ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a győriekre korábban kiszabott felfüggesztett, két hazai bajnoki mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

Ugyanezzel a meccsel kapcsolatban az FTC-t is pénzbüntetéssel és – hat hónapra felfüggesztett - szektorbezárással büntették, mert szurkolói megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak.