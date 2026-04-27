2026. április 27. hétfő Zita
EDMONTON, AB - 1987: General view of Wayne Gretzky #99 of the Edmonton Oilers jersey during warm-ups before an NHL game circa 1987 at the Northlands Coliseum in Edmonton, Alberta, Canada.
Nyitókép: B Bennett/Bruce Bennett Studios/Getty Images Studios/Getty Images

Újra hokitörténelmet írt Wayne Gretzky

Soha korábban nem kelt még el aukción jégkorongmez olyan magas áron, mint amelyiket a kanadai legenda az 1988-as Stanley-kupa döntőjében viselt.

A profi jégkorong történetében az eddigi legmagasabb összegért kelt el az a mez, amelyet az NHL korábbi kanadai sztárja, Wayne Gretzky viselt az 1988-as Stanley-kupa döntőjében az Edmonton Oilers játékosaként.

A vasárnapi aukción a mez 2,8 millió dollárért, átszámítva csaknem 870 millió forintért talált gazdára. Gretzky ebben játszott a profi liga 38 évvel ezelőtti döntős párharcának negyedik meccsén, amelyen az Oilers lezárta a Boston Bruins elleni sorozatot, és a „The Great One” negyedik, egyben utolsó NHL-bajnoki címét szerezte az együttessel.

Az amerikai sajtóbeszámolók kiemelték, hogy ugyanezt a 99-es számú Gretzky-mezt egyszer már – 2022 júniusában – ugyancsak árverésre bocsájtották, akkor is rekordáron, de a mostani összegnek a feléért, 1,4 millióért vették meg.

Orbán Viktor, a Fidesz–KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője. Aztán kiderült, hogy a KDNP vezetői, köztük Semjén Zsolttal, sem ülnek be a parlamentbe, mint ahogy a Fideszből Kósa Lajos és Bánki Erik sem. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szerint Orbán Viktor továbbra sem képes felelősséget vállalni. Reakciók, további részletek.
 

Oroszországban jelentősen nőtt a problémás fogyasztási hitelek aránya az elmúlt bő egy évben - mondta Jelizaveta Danyilova, az orosz jegybank pénzügyi stabilitási osztályának vezetője az Expert című lapban hétfőn megjelent interjúban.

Az Egyesült Államok 4,6 milliárd dolláros beruházással fejleszti új, LGM-35A Sentinel típusú interkontinentális ballisztikus rakétarendszerét.

In an interview after the shooting, President Trump says: "I wasn't worried. I understand life. We live in a crazy world."

