Elképesztő csúcsok az Ultrabalatonon: „Négy harminccal” nyomta végig az új körrekordot Bódis Tamás

Fontos rekordok is megdőltek az idei Ultrabalaton futóviadalon – mondta az InfoRádióban Kulcsár Róbert versenyigazgató.

„Összesen 35 ezer indulónk volt a teljes versenyen, ezek közül 1300-an kerékpáros indulóként, nagy örömünkre minden eddiginél többen, közel 500 fő egyéni ultrafutóként állt rajthoz, és teljesítette a távot. Az idei esemény egyik érdekessége, hogy megdőlt a férfi pályacsúcs,

Bódis Tamás egyéni ultrafutóként 15 óra 44 perccel új pályacsúcsot döntött.

Ez egy egészen elképesztő teljesítmény. A teljes táv alatt, tehát a 209 kilométer alatt 4 perc 30 másodperc körüli kilométer átlagokat teljesített, ami egy átlagos, rekreációs futónak is óriási teljesítmény, de ezt 209 kilométeren keresztül tartani rettenetesen nehéz.”

Kulcsár Róbert külön kitért az idei verseny egyik különlegességére is.

„A projekt 418 nevű duplakörös kategóriánkban

öt egyéni ultrafutó vállalkozott arra, hogy nem egy, hanem kettő kört teljesít egyéni indulóként. Az indulók közül a legelső befutónk Csingár István, ő bő 54 óra alatt teljesítette ezt a különleges versenyszámot, aminek karitatív gyűjtési célja is van.

Ez is elképesztő teljesítmény, nehéz perspektívába helyezni és átadni egy átlagos futónak. Nagyon-nagyon különleges versenyszám, és pont emiatt is ebben a kategóriában kizárólag olyan veterán ultrafutók vehetnek részt, akik pályáztak erre az indulási lehetőségre, és olyan kvalifikációs időkkel rendelkeznek, ami alapján arra következtethetünk, hogy ennek az óriási kihívásnak is sikerrel tudnak majd nekimenni” – tette világossá.

A versenyigazgató hozzátette: szinte az egész hétvégén tökéletes futóidőben versenyezhettek az indulók.