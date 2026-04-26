Kis lépéssel közelebb a bajnoki címhez a Győr

A címvédő Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Paksot a labdarúgó Fizz Liga 31. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A vendégek agresszív letámadással kezdtek, megpróbálták zavarba hozni a hazai játékosokat, de ez kevés eredménnyel járt, így az első tíz percben a fővárosi csapat volt veszélyesebb, A Ferencvárosnak alig negyedóra után Kovacevic sérülése miatt változtatnia kellett csatárposzton, s ha nem is emiatt, de kiegyenlítettebbé vált a játék.

Egy szöglet után vezetést szerzett a címvédő a szünet előtt, sőt, Joseph rögtön a középkezdést követően akár másodszor is betalálhatott volna.

A vendégeknél Windecker sérülése miatt csereként beállt Máté első labdaérintéséből eladta a labdát a második félidőben, a Ferencváros ebből vezette a sokadik ígéretes kontráját, ezúttal pedig Joseph már nem hibázott.

A bajnokságból még két mérkőzés van hátra.