Csak győzzünk választani – sport a tévében

M4 Sport
13.00: Országúti kerékpár, férfiak, Liége-Bastogne-Liége
17.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Paks
19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-ETO FC Győr
M4 Sport+
16.45: Országúti kerékpár, nők, Liége-Bastogne-Liége
18.30: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana
Sport 1
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, CSM Bucuresti-Esbjerg
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, Brest-Gloria Bistrita
19.45: Kézilabda, féri Európa-kupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Izvidac-Tatabánya
Sport 2
15.00: Kézilabda, német bajnokság, Wetzlar-Bergischer HC
19.00: Kosárlabda, NBA, rájátszás, keleti főcsoport, nyolcaddöntő, 4. mérkőzés, Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers
21.30: Kosárlabda, NBA, rájátszás, nyugati főcsoport, nyolcaddöntő, 4. mérkőzés, Portland TrailBlazers-San Antonio Spurs
Eurosport 1
11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, 2. forduló, Sheffield
Eurosport 2
11.30: Országúti kerékpár, Török körverseny, 1. szakasz
13.30 és 16.40: Országúti kerékpár, férfiak és nők, Liége-Bastogne-Liége
19.00: Golf, PGA Tour, New Orleans Classic, 4. nap
Spíler 1
15.50: Labdarúgás, FA Kupa, elődöntő, Chelsea-Leeds United
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Real Sociedad
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Oviedo-Elche
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Sevilla
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Celta Vigo
Arena 4
9.45: Gyorsaságimotoros-vb, Spanyol Nagydíj, MotoGP, fanparade
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Spanyol Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Suttgart-Werder Bremen
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Freiburg
21.00: Autósport, NASCAR Cup Series
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Sassuolo
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Como
17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Internazionale
20.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Juventus