2026. április 26. vasárnap Ervin
Két fiatal pár focimeccset néz a tévében.
Nyitókép: Getty Images/Dmytro Aksonov

Csak győzzünk választani – sport a tévében

Infostart / MTI

Egy sor focimérkőzés, kézilabda, kerékpár, bírkozás, kosárlabda, sznúker, golt, de még autósport is szerepel a mai élő kínálatban.

M4 Sport

13.00: Országúti kerékpár, férfiak, Liége-Bastogne-Liége

17.00: Labdarúgás, NB I, Ferencváros-Paks

19.30: Labdarúgás, NB I, Debrecen-ETO FC Győr

M4 Sport+

16.45: Országúti kerékpár, nők, Liége-Bastogne-Liége

18.30: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana

Sport 1

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, CSM Bucuresti-Esbjerg

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, Brest-Gloria Bistrita

19.45: Kézilabda, féri Európa-kupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Izvidac-Tatabánya

Sport 2

15.00: Kézilabda, német bajnokság, Wetzlar-Bergischer HC

19.00: Kosárlabda, NBA, rájátszás, keleti főcsoport, nyolcaddöntő, 4. mérkőzés, Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers

21.30: Kosárlabda, NBA, rájátszás, nyugati főcsoport, nyolcaddöntő, 4. mérkőzés, Portland TrailBlazers-San Antonio Spurs

Eurosport 1

11.00, 15.15 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, 2. forduló, Sheffield

Eurosport 2

11.30: Országúti kerékpár, Török körverseny, 1. szakasz

13.30 és 16.40: Országúti kerékpár, férfiak és nők, Liége-Bastogne-Liége

19.00: Golf, PGA Tour, New Orleans Classic, 4. nap

Spíler 1

15.50: Labdarúgás, FA Kupa, elődöntő, Chelsea-Leeds United

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Real Sociedad

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Oviedo-Elche

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Osasuna-Sevilla

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Celta Vigo

Arena 4

9.45: Gyorsaságimotoros-vb, Spanyol Nagydíj, MotoGP, fanparade

10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Spanyol Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Suttgart-Werder Bremen

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Freiburg

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Sassuolo

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Genoa-Como

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Internazionale

20.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Juventus

Az amerikai hatóságok azonosították a szombat esti Fehér Házi Tudósítói Vacsorán történt lövöldözés elkövetőjét. A gyanúsított a 31 éves Cole Tomas Allen, egy kaliforniai mérnök és pedagógus, aki ellen már meg is történtek az első vádemelések.
 

A csernobili atomerőmű negyven évvel ezelőtti robbanásából származó radioaktív anyagok terjedését nagyban befolyásolták a légköri viszonyok, ezért Magyarországot nem keletről, hanem egy északi kitérő után, északnyugatról érték el először a szennyező részecskék - olvasható a HungaroMet Zrt.-nek az ipari baleset évfordulójára készített összefoglalójában.
Orbán Viktor bejelentette, hogy nem veszi fel parlamenti mandátumát, de a Fidesz elnöki posztját megtartaná a párt kongresszusának támogatásával. A parlamenti frakció vezetését Gulyás Gergely veszi át, miközben a KDNP-ben is "generációváltás" indult: Semjén Zsolt, Latorcai János és Soltész Miklós szintén nem ülnek be az Országgyűlésbe. Kiderült, hogy Orbán Anita a külügyminiszteri poszt mellett miniszterelnök-helyettesi szerepet is betölt. A héten már 12 miniszter neve is nyilvánosságra került Magyar Péter leendő kormányában.

A műsorban a modell beszélt arról is, miként boldogult a pénzügyek kezelésével, és hogyan alakította saját elképzelései szerint az óriási vagyon sorsát.

The US president is rushed out of the event at a Washington hotel, as police say the man, 31, had multiple weapons and was a "lone actor".

