Mit keres Varga Barnabás újra a Fradinál?

Ismerős arc tűnt fel a Népligetben, ráadásul egy teljesen új szerepkörben. Az immár a görög AEK Athénban futballozó Varga Barnabás meglátogatta korábbi csapattársait a Fradinál, és ha már ott volt, ki is szolgálta őket kávéval – írja a Magyar Nemzet.

A 28-szoros válogatott, 31 éves csatár idén januárban hagyta el a Ferencvárost, és szerződött a görög AEK Athénhoz, amelynek színeiben azóta 17 mérkőzésen hatszor volt eredményes.

„Nagyon jó volt újra találkozni a srácokkal, amikor aláírtam a görögökhöz, akkor nem is igazán tudtam elköszönni a Fraditól úgy, ahogy akartam. Öröm volt visszatérni egy kicsit, csütörtökig most Magyarországon leszek” – fogalmazott a látogatás alkalmával.

Varga a magyar és a görög bajnokság közötti különbségről is beszélt.

„Őszintén szólva, olyan számottevő különbséget én nem érzékeltem, de a játék azért minden szegmensében kicsit technikásabb, intenzitásban és fizikális oldalról nézve picit más. Több topcsapat van, öt-hat hasonló erősségű klub küzd egymással, ennyiben jobb a bajnokság.

Robbie Keane Fradi-edző is a legjobbakat kívánja a csatárnak.

Varga 2023 és 2026 között 113 tétmérkőzésen 70 gólt és 22 gólpasszt jegyzett ferencvárosi színekben, ezen időszak alatt kétszer nyert bajnoki címet a csapattal.