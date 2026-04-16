2026. április 16. csütörtök Csongor
Súlyos tragédia érte a nemzetközi labdarúgást: 48 éves korában elhunyt Alexander Manninger.Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images
Vonat gázolta halálra az Arsenal volt kapusát

Az osztrák hálóőr autóját egy vonat sodorta el egy sorompó nélküli átjárónál Nußdorf am Haunsberg térségében, a Salzburgi helyi vasútvonalon – írja a sport365.hu.

Manninger úttörőnek számított hazájában, hiszen ő volt az első osztrák játékos, aki az Arsenal színeiben pályára lépett. 1997 és 2002 között 64 alkalommal védte az Ágyúsok kapuját; a csapattal angol bajnoki címet és FA-kupát is nyert. 2002-ben távozott, miután kiszorult a kezdőcsapatból David Seaman és Richard Wright mögött.

Pályafutása során 33-szoros osztrák válogatott volt, és tagja volt a 2008-as Európa-bajnokságon a hazai pályán szereplő keretnek is. Megfordult többek között a Juventus, az Udinese Calcio, valamint a Salzburg csapatánál is.

Érdemes az euróbevezetésre tett ígéretet komolyan venni, de nem lesz egyszerű a folyamat – elemzők az Arénában

Az Orbán-kormány öröksége: csapdákkal teli útvesztőbe lép a Tisza Párt az energetika területén

Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Blockade of Iranian ports will last 'as long as it takes', US defence secretary says

