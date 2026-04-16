Megerősítve: kilenc év után távozik a City csapatkapitánya

A 31 éves portugál válogatott középpályás csütörtökön erősítette meg, hogy nem hosszabbítja meg az idény végén lejáró szerződését.

A játékmester 2017-ben érkezett a klubhoz, azóta 451 mérkőzésen lépett pályára, 19 trófeát nyert a csapattal, hat angol bajnoki címet "gyűjtött be" és egyszer Bajnokok Ligája-győztes is volt.

„Kilenc évvel ezelőtt egy kisfiú álmát követve érkeztem, aki sikeres akart lenni az életben. A Manchester City játékosának jöttem, és úgy távozom, mint aki egy közületek, örökké a klub szurkolója maradok” – írta Instagram oldalán.

A Manchester City jelenleg a második a Premier League-ben, hátránya hat pont az éllovas Arsenallal szemben, viszont egy meccsel kevesebbet játszott és vasárnap éppen a londoniakat fogadja.