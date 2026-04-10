Infostart.hu
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Handball Player warming up while holding a handball
Nyitókép: imagean/Getty Images

Újabb magyar Bajnokok Ligája-siker: két csapatunk is a nyolc között

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Veszprém negyeddöntőbe jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a rájátszás első fordulójának 32-24-re megnyert első mérkőzését követően a csütörtöki visszavágón 35-35-ös döntetlent játszott a Paris Saint-Germain otthonában. A Szeged is ott van a legjobb nyolc között.

A bakonyiakra a legjobb nyolc között a német bajnok Füchse Berlin vár.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó:

  • Paris Saint-Germain (francia) - One Veszprém HC 35-35 (20-18)

Párizs, v.: Sekulic, Jovandic (szerbek)

lövések/gólok: 53/35, illetve 54/35

gólok hétméteresből: 8/8, illetve 4/3

kiállítások: 4, illetve 2 perc

Továbbjutott: a Veszprém, 67-59-es összesítéssel.

A vendégek keretéből Bjarki Már Elísson, illetve a röviddel a meccs előtt kikerülő Hugo Descat, a hazaiaktól Emil Mellegard, Jacob Holm és Sindre Heldal hiányzott. Az első mérkőzésen tíz góljával a legeredményesebbnek bizonyuló Descat hiányában nem állt balszélső Xavi Pascual veszprémi vezetőedző rendelkezésére.

Rodrigo Corrales remek kapusteljesítményére és stabil védekezésére alapozva 4-1-gyel indította a meccset a Veszprém, majd gyors gólokkal már 6-2-re vezetett. A párizsiak tíz perc után kezdték megtalálni a veszprémi fal ellenszerét, egy hármas sorozattal 7-6-ra közelítettek. Egyenlíteni viszont nem tudott a PSG, sőt, 12-8-nál újfent négy találat volt a bakonyi fór. Innen a francia együttes egy négygólos sorozatot produkálva beérte a kulcsjátékosait ebben a periódusban pihentető vendégét, majd a 25. percben, 15-14-nél a mérkőzés során először át is vette a vezetést. A PSG előnye már három találat is volt a szünet előtt, amelyre végül kétgólos különbségnél vonulhattak a felek.

A fordulás után a Veszprémnek volt egy háromgólos sorozata, ezzel 23-22-re zárkózott, majd a negyvenedik percben egyenlíteni is tudott (24-24). A magyar csapat 24 másodpercig emberelőnyben kézilabdázhatott az utolsó húsz percbe lépve, a házigazda nagy helyzetek sorát hagyta ki és kilenc percig nem szerzett akciógólt. A záró negyedórához közelítve mindkét félnél bőséggel akadtak hibák, a vendégek azonban tekintélyes összetettbeli előnyük birtokában így is nyugodtan játszottak. Kilenc perc volt a dudaszóig, amikor a találkozón két góllal, összesítésben már tízzel vezetett a Veszprém, így a végjáték kérdése ennek a meccsnek a kimenetele volt csupán. A fordulatos meccs végül döntetlennel zárult, a magyar klub továbbjutása nem forgott veszélyben.

A párizsiaknál Omar Jahia kilencszer, Kamil Syprzak tízszer, veszprémi részről Nedim Remili hétszer, Ahmed Hesam hatszor volt eredményes. Rodrigo Corrales 13 védéssel járult hozzá a bakonyi továbbjutáshoz, a PSG két hálóőre összesen tíz lövést tudott hárítani.

A két csapat huszadik egymás elleni BL-mérkőzésén nyolc PSG-siker és tíz Veszprém-győzelem mellett másodszor született döntetlen.

„Európa egyik élcsapata ellen végig győzelemre játszottunk. Remekül kezdtünk, de sajnos az első félidő hajrájában több rossz bejátszásunk is volt, és akadt néhány furcsán megítélt szabálytalanság is mindkét oldalon” – értékelt a meccs után Xavier Pascual veszprémi vezetőedző.

Hozzátette: emellett még három-négy támadást elrontottak és ezekből könnyű gólokat kaptak. A spanyol szakvezető rávilágított: a fordulás után támadásban minden formációval szemben jól játszottak, a nehéz pillanatokban pedig nyugodtak maradtak.

„A továbbjutásunk nem forgott veszélyben, nagyon boldog vagyok” – közölte.

szerdán játszották:

  • Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged 32-32 (17-19)

Továbbjutó a Szeged, 58-55-ös összesítéssel. A csongrádiakra a BL-címvédő német SC Magdeburg vár a negyeddöntőben.

A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock nem lesz ott a legjobb nyolc között, mivel a múlt héten Lisszabonban 33-29-re elveszített első meccs után házigazdaként csupán 28-27-re nyert a portugál Sporting CP ellen. A Plock magyar válogatott játékosai közül Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran három gólt szerzett, Szita Zoltán nem volt eredményes.

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot” tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Rengetegen fogadták Vácon a miniszterelnököt

Donald Trump: az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni

Orbán Viktor: „Hárommillió szavazatra lesz szükség vasárnap este és ehhez szükség lesz a határon túli magyarokra is”

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Először az egyéni, utána a listás, majd a nemzetiségi szavazólapokat fogják megszámolni – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Nagy Attila a vasárnapi választás szabályairól és az eredményközlés módjáról is tájékoztatást adott. Minden választási tudnivaló egy interjúban.
 

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

