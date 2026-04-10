Újabb magyar Bajnokok Ligája-siker: két csapatunk is a nyolc között

A bakonyiakra a legjobb nyolc között a német bajnok Füchse Berlin vár.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó:

Paris Saint-Germain (francia) - One Veszprém HC 35-35 (20-18)

Párizs, v.: Sekulic, Jovandic (szerbek)

lövések/gólok: 53/35, illetve 54/35

gólok hétméteresből: 8/8, illetve 4/3

kiállítások: 4, illetve 2 perc

Továbbjutott: a Veszprém, 67-59-es összesítéssel.

A vendégek keretéből Bjarki Már Elísson, illetve a röviddel a meccs előtt kikerülő Hugo Descat, a hazaiaktól Emil Mellegard, Jacob Holm és Sindre Heldal hiányzott. Az első mérkőzésen tíz góljával a legeredményesebbnek bizonyuló Descat hiányában nem állt balszélső Xavi Pascual veszprémi vezetőedző rendelkezésére.

Rodrigo Corrales remek kapusteljesítményére és stabil védekezésére alapozva 4-1-gyel indította a meccset a Veszprém, majd gyors gólokkal már 6-2-re vezetett. A párizsiak tíz perc után kezdték megtalálni a veszprémi fal ellenszerét, egy hármas sorozattal 7-6-ra közelítettek. Egyenlíteni viszont nem tudott a PSG, sőt, 12-8-nál újfent négy találat volt a bakonyi fór. Innen a francia együttes egy négygólos sorozatot produkálva beérte a kulcsjátékosait ebben a periódusban pihentető vendégét, majd a 25. percben, 15-14-nél a mérkőzés során először át is vette a vezetést. A PSG előnye már három találat is volt a szünet előtt, amelyre végül kétgólos különbségnél vonulhattak a felek.

A fordulás után a Veszprémnek volt egy háromgólos sorozata, ezzel 23-22-re zárkózott, majd a negyvenedik percben egyenlíteni is tudott (24-24). A magyar csapat 24 másodpercig emberelőnyben kézilabdázhatott az utolsó húsz percbe lépve, a házigazda nagy helyzetek sorát hagyta ki és kilenc percig nem szerzett akciógólt. A záró negyedórához közelítve mindkét félnél bőséggel akadtak hibák, a vendégek azonban tekintélyes összetettbeli előnyük birtokában így is nyugodtan játszottak. Kilenc perc volt a dudaszóig, amikor a találkozón két góllal, összesítésben már tízzel vezetett a Veszprém, így a végjáték kérdése ennek a meccsnek a kimenetele volt csupán. A fordulatos meccs végül döntetlennel zárult, a magyar klub továbbjutása nem forgott veszélyben.

A párizsiaknál Omar Jahia kilencszer, Kamil Syprzak tízszer, veszprémi részről Nedim Remili hétszer, Ahmed Hesam hatszor volt eredményes. Rodrigo Corrales 13 védéssel járult hozzá a bakonyi továbbjutáshoz, a PSG két hálóőre összesen tíz lövést tudott hárítani.

A két csapat huszadik egymás elleni BL-mérkőzésén nyolc PSG-siker és tíz Veszprém-győzelem mellett másodszor született döntetlen.

„Európa egyik élcsapata ellen végig győzelemre játszottunk. Remekül kezdtünk, de sajnos az első félidő hajrájában több rossz bejátszásunk is volt, és akadt néhány furcsán megítélt szabálytalanság is mindkét oldalon” – értékelt a meccs után Xavier Pascual veszprémi vezetőedző.

Hozzátette: emellett még három-négy támadást elrontottak és ezekből könnyű gólokat kaptak. A spanyol szakvezető rávilágított: a fordulás után támadásban minden formációval szemben jól játszottak, a nehéz pillanatokban pedig nyugodtak maradtak.

„A továbbjutásunk nem forgott veszélyben, nagyon boldog vagyok” – közölte.

szerdán játszották:

Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged 32-32 (17-19)

Továbbjutó a Szeged, 58-55-ös összesítéssel. A csongrádiakra a BL-címvédő német SC Magdeburg vár a negyeddöntőben.

A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock nem lesz ott a legjobb nyolc között, mivel a múlt héten Lisszabonban 33-29-re elveszített első meccs után házigazdaként csupán 28-27-re nyert a portugál Sporting CP ellen. A Plock magyar válogatott játékosai közül Fazekas Gergő négy, Ilic Zoran három gólt szerzett, Szita Zoltán nem volt eredményes.