Bajnokok Ligája: negyeddöntőbe jutott a Szeged

A csongrádiakra a legjobb nyolc között a BL-címvédő német SC Magdeburg vár.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés:

Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged 32-32 (17-19)

lövések/gólok: 49/32, illetve 46/32

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 5/4

kiállítások: 6, illetve 12 perc

továbbjutott: a Szeged, 58-55-ös összesítéssel.

A vendégek keretéből Sebastian Frimmel és Jim Gottfridsson, a hazaiaktól Marcel Latosinski és Bekir Cordalija hiányzott.

Mikler Roland védéseire alapozva remekül kezdett a Magyar Kupa címvédője, hiszen három perc után már 4-0-ra vezetett. A lengyelek gyorsan visszakapaszkodtak mínusz egyre, de onnan 7-4-re elléptek a szegediek. A párharc első mérkőzésével ellentétben ezúttal mindkét csapat a gyors játékot erőltette, a különbség pedig egy és három találat között ingadozott, majd egy 4-1-es sorozatot követően 14-10-es vendégelőny állt az eredményjelzőn.

Nyitott védekezésre váltott a Kielce, de erre is találtak ellenszert a csongrádiak, akik ha nem is játszottak hibátlanul, de bizonyos időszakokban támadásban és védekezésben a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtották. A hajrá a lengyeleknek sikerült jobban, egy 4-1-es sorozattal megint visszakapaszkodtak mínusz egyre, de Bodó Richárd időn túli szabaddobásból betalált, így csapata - amely mindössze öt lövést rontott addig - 19-17-es előnyben volt a szünetben.

Amilyen jól kezdte az első félidőt a Szeged, olyan rosszul indította a másodikat: ellenfele egy 5-0-s sorozattal a mérkőzés folyamán először vezetett. Szymon Sicko támadásban, Klemen Ferlin pedig a kapuban remekelt, a vendégek hálóját ekkor már a Mikler helyére beállt Tobias Thulin védte. A meccs háromnegyedénél ledolgozta hátrányát a Kielce, az 51. percben pedig már négy gól volt a különbség. A második félidőben már a lengyelek irányították a játékot és sokkal kevesebbet hibáztak.

A csongrádiak előbb a harmadik kiállítása miatt elveszítették Gleb Kalarast, majd létszámfölényes támadásokkal próbálkoztak. A hajrában a szabálytalanságok és a videóbírós visszanézések miatt nagyon lassan teltek a percek. A visszatérő Mikler védett, Janus Dadi Smárason betalált, Imanol Garciandía labdát szerzett, majd egy perccel a vége előtt Bodó Richárd is eredményes volt (31-30). A továbbjutást Mikler újabb bravúrja döntötte el, majd Garciandía és Dylan Nahi találatát követően Marin Jelinic állította be a 32-32-es végeredményt.

A vendégek négygólos hátrányt követően bő három perc alatt 4-0-s sorozatot produkáltak, ez volt az egyik kulcsa a bravúros továbbjutásuknak.

A szegedi Lazar Kukic hat, Marin Jelinic és Mario Sostaric öt-öt, Janus Dadi Smárason négy gólt lőtt, Mikler Roland tíz, Tobias Thulin két védéssel zárt. A túloldalon Szymon Sicko nyolc, Dylan Nahi hat, Daniel Dujshebaev négy találattal, Klemen Ferlin 11 védéssel zárt.

A két csapat 18. egymás elleni tétmérkőzésén tíz lengyel és hat magyar siker mellett másodszor született döntetlen.

„Nagyon sok jó dolgot csináltunk az első félidőben, vezettünk is. A második harminc perc jóval nehezebb volt, de éltünk a lehetőségekkel, így sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Nagyon boldogok vagyunk, mert a csapatunk megmutatta az erejét és a karakterét” – idézi a klub honlapja Michael Apelgren szeredi vezetőedzőt.

csütörtökön játsszák:

Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC 20.45 (az első mérkőzésen 24-32)

A továbbjutóra a német bajnok Füchse Berlin vár.