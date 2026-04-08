2026. április 11. szombat
Match ball lying on the parquet near 9 m line.
Nyitókép: Dziurek/Getty Images

Bajnokok Ligája: negyeddöntőbe jutott a Szeged

Infostart / MTI
A Szeged negyeddöntőbe jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, mivel a rájátszás első fordulójának 26-23-ra megnyert első mérkőzését követően a szerdai visszavágón 32-32-es döntetlent játszott a lengyel Kielce otthonában.

A csongrádiakra a legjobb nyolc között a BL-címvédő német SC Magdeburg vár.

Eredmény, a negyeddöntőbe jutásért, első mérkőzés:

  • Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged 32-32 (17-19)

lövések/gólok: 49/32, illetve 46/32

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 5/4

kiállítások: 6, illetve 12 perc

továbbjutott: a Szeged, 58-55-ös összesítéssel.

A vendégek keretéből Sebastian Frimmel és Jim Gottfridsson, a hazaiaktól Marcel Latosinski és Bekir Cordalija hiányzott.

Mikler Roland védéseire alapozva remekül kezdett a Magyar Kupa címvédője, hiszen három perc után már 4-0-ra vezetett. A lengyelek gyorsan visszakapaszkodtak mínusz egyre, de onnan 7-4-re elléptek a szegediek. A párharc első mérkőzésével ellentétben ezúttal mindkét csapat a gyors játékot erőltette, a különbség pedig egy és három találat között ingadozott, majd egy 4-1-es sorozatot követően 14-10-es vendégelőny állt az eredményjelzőn.

Nyitott védekezésre váltott a Kielce, de erre is találtak ellenszert a csongrádiak, akik ha nem is játszottak hibátlanul, de bizonyos időszakokban támadásban és védekezésben a szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtották. A hajrá a lengyeleknek sikerült jobban, egy 4-1-es sorozattal megint visszakapaszkodtak mínusz egyre, de Bodó Richárd időn túli szabaddobásból betalált, így csapata - amely mindössze öt lövést rontott addig - 19-17-es előnyben volt a szünetben.

Amilyen jól kezdte az első félidőt a Szeged, olyan rosszul indította a másodikat: ellenfele egy 5-0-s sorozattal a mérkőzés folyamán először vezetett. Szymon Sicko támadásban, Klemen Ferlin pedig a kapuban remekelt, a vendégek hálóját ekkor már a Mikler helyére beállt Tobias Thulin védte. A meccs háromnegyedénél ledolgozta hátrányát a Kielce, az 51. percben pedig már négy gól volt a különbség. A második félidőben már a lengyelek irányították a játékot és sokkal kevesebbet hibáztak.

A csongrádiak előbb a harmadik kiállítása miatt elveszítették Gleb Kalarast, majd létszámfölényes támadásokkal próbálkoztak. A hajrában a szabálytalanságok és a videóbírós visszanézések miatt nagyon lassan teltek a percek. A visszatérő Mikler védett, Janus Dadi Smárason betalált, Imanol Garciandía labdát szerzett, majd egy perccel a vége előtt Bodó Richárd is eredményes volt (31-30). A továbbjutást Mikler újabb bravúrja döntötte el, majd Garciandía és Dylan Nahi találatát követően Marin Jelinic állította be a 32-32-es végeredményt.

A vendégek négygólos hátrányt követően bő három perc alatt 4-0-s sorozatot produkáltak, ez volt az egyik kulcsa a bravúros továbbjutásuknak.

A szegedi Lazar Kukic hat, Marin Jelinic és Mario Sostaric öt-öt, Janus Dadi Smárason négy gólt lőtt, Mikler Roland tíz, Tobias Thulin két védéssel zárt. A túloldalon Szymon Sicko nyolc, Dylan Nahi hat, Daniel Dujshebaev négy találattal, Klemen Ferlin 11 védéssel zárt.

A két csapat 18. egymás elleni tétmérkőzésén tíz lengyel és hat magyar siker mellett másodszor született döntetlen.

„Nagyon sok jó dolgot csináltunk az első félidőben, vezettünk is. A második harminc perc jóval nehezebb volt, de éltünk a lehetőségekkel, így sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Nagyon boldogok vagyunk, mert a csapatunk megmutatta az erejét és a karakterét” – idézi a klub honlapja Michael Apelgren szeredi vezetőedzőt.

csütörtökön játsszák:

  • Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC 20.45 (az első mérkőzésen 24-32)

A továbbjutóra a német bajnok Füchse Berlin vár.

bajnokok ligája

szeged

kézilabda

kielce

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány
A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, míg a kisebb pártok közül van, amelyik már csütörtökön lezárta ebbéli tevékenységét, szombaton már csak egy busszal parkol le Érden. A DK „falunapot" tart, a Mi Hazánk Budát választotta 85. kampányhelyszínéül. Részletek.
 

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Berobbant az oroszok tavaszi hadjárata, nyomás alatt a donyecki front - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Ukrán források szerint lendületet kapott az oroszok tavaszi offenzívája: Putyin katonái Pokrovszk, Kosztyantynivka és Liman térségében támadnak nagy erőkkel. A cél Kijev szerint Kramatorszk és Szlovjanszk elfoglalása, bekerítése. Az éjjel Szumi és Odessza is orosz dróntámadás alá került, a kár súlyos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt: idén nyárra, kora őszre várja a háború lezárását, addig az oroszok próbálnak minél nagyobb területet elfoglalni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

Így készül a legfinomabb házi párizsi: felejtsd el a bolti gagyit, ebbe semmilyen adalék nem kell

A fél ország nosztalgiából eszi, a másik menekül előle: megnéztük, honnan jött a párizsi, és hogyan készíthetjük el mi magunk is otthon, adalékmentes házi változatban.

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Artemis crew home safely after completing historic mission to the Moon

Four astronauts splashed down in the Pacific after a nine-day voyage that took them further from Earth than any humans.

