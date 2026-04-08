Bosznia labdaszedő nemzeti hősét a vb-re is kiviszik

Ismert, Olaszország tizenegyesekkel bukta a vb-részvételt a pótselejtezők utolsó pillanatban Bosznia ellen, mivel a világsztár olasz kapus Gigi Donnarumma „puskája” eltűnt arról, melyik bosnyák labdarúgótól melyik lábbal merre várható a büntető, s így sokkal kevesebb esélye volt hárítani a kulcspillanatban. Gigi Donnarumma, a Manchester City kapusa egyébként a hálóőrök között kifejezetten jó büntetőhárítónak számít.

Az esettel kapcsolatban napvilágot látott, hogy a kottát egy 14 éves bosnyák labdaszedő csórta el a büntetők előtt, ezért őt nemzeti hősként ünneplik most napok óta.

Az Index cikke most arról számol be, hogy a Face bosnyák tévétársaság felajánlásából a labdaszedő, Afan Cizmic utazhat az amerikai foci-vb-re is. A srácról még az is kiderült, hogy az NK Celik serdülőcsapatának csatára, 12 meccsen 18 gólnál jár.

A srác akkor lopta el a cetlit, amikor Donnarumma bosnyák kollégájával, Nikola Vasiljjal veszekedett.

A többi már ismert: Olaszország sorozatban harmadszor marad le a vb-ről.

A bosnyákok a B csoportban szerepelnek Kanada, Katar és Svájc társaságában, csoportmeccseiket Torontóban, Inglewoodban és Seattle-ben játsszák.

Az elhíresült papírlapot árverésre bocsátják azzal, hogy a bevételt jótékony célra fordítják.