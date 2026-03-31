Foci-vb-pótselejtezők este: vérző szívvel nézhetjük Olaszországot az elit kapujában

A Squadra Azzurra a csütörtöki elődöntőben 2-0-ra verte az északír csapatot Bergamóban, a részvételről határozó fináléban viszont idegenben kell pályára lépnie a Walesben tizenegyesekkel győztes Bosznia-Hercegovina vendégeként. Utóbbi csapat legutóbb szintén 2014-ben volt részese a világ legnagyobb futballeseményének. Gennaro Gattuso szövetségi kapitány tanítványai ugyan egyértelműen esélyesek, de tekintve az előző két vb pótselejtezőit, nem vehetik félvállról a meccset – Olaszország nyolc éve a svédekkel szemben maradt alul 1-0-s összesítéssel, négy esztendeje pedig már az elődöntőben kikapott Észak-Macedóniától, ráadásul hazai pályán.

A másik három ágról még Törökország tűnik favoritnak,

ugyanis a jóval gyengébb játékerőt képviselő Koszovó vendége lesz. A hazai csapat ugyanakkor múlt heti, szlovákiai diadala után története legnagyobb lehetősége előtt áll, mivel sikerével először kvalifikálná magát nagy nemzetközi tornára.

A másik két párharc kiegyenlített küzdelmet ígér Svédország és Lengyelország, valamint Csehország és Dánia között.

Az interkontinentális pótselejtező két döntőjében előbb a Kongói DK Jamaicával, majd Irak Bolíviával küzd meg Mexikóban a vb-részvételért. Az afrikai együttes – még Zaireként – 1974-ben, a közép-amerikai 1998-ban, az ázsiai pedig 1986-ban szerepelt vb-n, a dél-amerikai válogatott viszont negyedszer juthat ki, de 1994 óta először.

A 48 csapatosra bővített világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.

Európai vb-pótselejtezők, döntő (kedd):

A ág:

Bosznia-Hercegovina - Olaszország, Zenica 20.45

B ág:

Svédország-Lengyelország, Solna 20.45

C ág:

Koszovó-Törökország, Pristina 20.45

D ág:

Csehország-Dánia, Prága 20.45

Interkontinentális vb-pótselejtezők, döntő:

kedd: Kongói DK-Jamaica, Zapopan 23.00

szerda: Irak-Bolívia, Monterrey 5.00