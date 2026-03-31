FLORENCE, ITALY - MAY 16: (BILD ZEITUNG OUT) Head coach Gennaro Gattuso of SSC Napoli looks on prior to the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on May 16, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)
Nyitókép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images/Getty Images

Foci-vb-pótselejtezők este: vérző szívvel nézhetjük Olaszországot az elit kapujában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A kedd este 20:45-kor kezdődő európai focivb-pótselejtezők egyik legnagyobb kérdése, hogy a négyszeres aranyérmes olasz labdarúgó-válogatott harmadszorra sikerrel veszi-e a „pótvizsgát”, és 2014 után ismét kijut-e a világbajnokságra.

A Squadra Azzurra a csütörtöki elődöntőben 2-0-ra verte az északír csapatot Bergamóban, a részvételről határozó fináléban viszont idegenben kell pályára lépnie a Walesben tizenegyesekkel győztes Bosznia-Hercegovina vendégeként. Utóbbi csapat legutóbb szintén 2014-ben volt részese a világ legnagyobb futballeseményének. Gennaro Gattuso szövetségi kapitány tanítványai ugyan egyértelműen esélyesek, de tekintve az előző két vb pótselejtezőit, nem vehetik félvállról a meccset – Olaszország nyolc éve a svédekkel szemben maradt alul 1-0-s összesítéssel, négy esztendeje pedig már az elődöntőben kikapott Észak-Macedóniától, ráadásul hazai pályán.

A másik három ágról még Törökország tűnik favoritnak,

ugyanis a jóval gyengébb játékerőt képviselő Koszovó vendége lesz. A hazai csapat ugyanakkor múlt heti, szlovákiai diadala után története legnagyobb lehetősége előtt áll, mivel sikerével először kvalifikálná magát nagy nemzetközi tornára.

A másik két párharc kiegyenlített küzdelmet ígér Svédország és Lengyelország, valamint Csehország és Dánia között.

Az interkontinentális pótselejtező két döntőjében előbb a Kongói DK Jamaicával, majd Irak Bolíviával küzd meg Mexikóban a vb-részvételért. Az afrikai együttes – még Zaireként – 1974-ben, a közép-amerikai 1998-ban, az ázsiai pedig 1986-ban szerepelt vb-n, a dél-amerikai válogatott viszont negyedszer juthat ki, de 1994 óta először.

A 48 csapatosra bővített világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.

Európai vb-pótselejtezők, döntő (kedd):

A ág:

Bosznia-Hercegovina - Olaszország, Zenica 20.45

B ág:

Svédország-Lengyelország, Solna 20.45

C ág:

Koszovó-Törökország, Pristina 20.45

D ág:

Csehország-Dánia, Prága 20.45

Interkontinentális vb-pótselejtezők, döntő:

kedd: Kongói DK-Jamaica, Zapopan 23.00

szerda: Irak-Bolívia, Monterrey 5.00

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében az alábbi tájékoztatás jelent meg a rendőrség hivatalos oldalán.
 

Nézőpont: hatvanhat választókerületben várható Fidesz-győzelem

Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre

Magas részvétel várható a választáson, de más is döntő lesz a Republikon Intézet szerint

Tordai Bence visszalépne, de még kivár, hátha tiszás riválisa teszi meg előbb

A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
Még intenzívebb csapásokat ígért Trump hadügyminisztere, rakétákkal támadta Irán Dubajt – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Kemény üzenetet küldött Donald Trump: az Egyesült Államok leállítja a védelmet, a szövetségeseknek maguknak kell megszerezniük az olajat

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben nem biztosítja a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítmányok védelmét.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

