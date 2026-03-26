ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.14
usd:
337.82
bux:
122067.8
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Török játékosok ünnepelnek a 2026-os labdarúgó-vb európai pótselejtezõjének Törökország-Románia elõdöntõ mérkõzése után Isztambulban 2026. március 26-án. A török válogatott 1-0-ra gyõzött.
Nyitókép: Tolga Bozoglu

Komoly meglepetés is volt a foci-vb pótselejtezőin

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Koszovó kiejtette Szlovákiát, míg Csehország csak 11-esekkel jutott tovább az írek ellen. A török, a dán, az olasz, a svéd, a koszovói, a lengyel, a cseh és a bosnyák labdarúgó-válogatott is győzött a világbajnoki pótselejtező elődöntőjében, és készülhet a keddi fináléra, amelyen már a közvetlen vb-re jutás lesz a tét.

A négyszeres aranyérmes olasz válogatott legutóbb 2014-ben szerepelt világbajnokságon, azóta két pótselejtezőn is elbukott, most azonban tett egy lépést a kvalifikáció felé, mert Sandro Tonali és Moise Kean találataival két góllal legyőzte az északíreket Bergamóban.

Dánia a második félidőben fél óra alatt négy gólt szerzett Észak-Macedónia ellen, így fölényes sikerrel jutott tovább.

A magyar felmenőkkel rendelkező, de

Svédországot erősítő Viktor Gyökeres mesterhármassal segítette csapatát a spanyolországi Valenciában rendezett ukránok elleni találkozón,

amelyet 3-1-re nyert meg az északi együttes.

A csütörtöki mérkőzések legnagyobb meglepetését Koszovó szolgáltatta, amely kiejtette Szlovákiát: vezetést szerzett Pozsonyban, s bár a házigazda szlovákok még az első félidőben fordítottak, szünet után a vendégek további három góllal biztosították be továbbjutásukat. A ráadásban a hazaiak még szépítettek, de az egyenlítésre már nem maradt idejük.

A magyar válogatottal azonos selejtezőcsoportban szerepelt ír válogatott két góllal is vezetett Prágában, de a csehek kiharcolták a hosszabbítást, amelyben nem született további találat, a tizenegyespárbajban pedig a hazaiak diadalmaskodtak.

Ugyancsak hosszabbításra volt szükség a Wales - Bosznia-Hercegovina összecsapáson. A házigazda a 86. percig vezetett, de a 40 éves Edin Dzeko egyenlített. Végül szintén tizenegyesek döntöttek a bosnyákok javára.

Az európai selejtezősorozatból még négy válogatott juthat ki a világbajnokságra, a csütörtöki nyolc pótselejtezős elődöntő továbbjutója kedden „döntőt” játszhat.

A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:

A ág:

Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0)

gólszerzők: Tonali (56.), Kean (80.)

Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 2-4

g.: James (51.), illetve Dzeko (87.)

B ág:

Ukrajna–Svédország 1-3 (0-1)

g.: Ponomarenko (91.), illetve Gyökeres (7., 51., 72. - a harmadikat tizenegyesből)

Lengyelország–Albánia 2-1 (0-1)

g.: Lewandowski (63.), Zielinski (73.), illetve Hoxha (42.)

C ág:

Szlovákia–Koszovó 3-4 (2-1)

g.: Valjent (6.), Haraslin (45.), Strelec (94.), illetve Hodza (21.), Asllani (47.), Muslija (60.), Hajrizi (72.)

Törökország–Románia 1-0 (0-0)

g.: Kadioglu (53.)

D ág:

Dánia–Észak-Macedónia 4-0 (0-0)

g.: Damsgaard (49.), Isaksen (58., 59.), Norgaard (76.)

Csehország–Írország 2-2 (1-2, 2-2, 2-2) – tizenegyesekkel 4-3

g.: Schick (27. - tizenegyesből), Krejcí (86.), illetve Parrott (19. - tizenegyesből), Kovár (23. - öngól)

A döntők programja (kedd, 20.45, a győztesek kijutnak a vb-re):

  • Bosznia-Hercegovina–Olaszország
  • Svédország–Lengyelország
  • Koszovó–Törökország
  • Csehország–Dánia

Kezdőlap    Sport    Komoly meglepetés is volt a foci-vb pótselejtezőin

labdarúgás

pótselejtező

világbajnokság

foci-vb

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 09:10
Válogatott topfoci Angliával, Németországgal, Spanyolországgal – sport a tévében
2026. március 27. 08:05
Kós Hubert hatalmas egyéni csúcsot úszott, de így is csak második lett
×
×