Komoly meglepetés is volt a foci-vb pótselejtezőin

A négyszeres aranyérmes olasz válogatott legutóbb 2014-ben szerepelt világbajnokságon, azóta két pótselejtezőn is elbukott, most azonban tett egy lépést a kvalifikáció felé, mert Sandro Tonali és Moise Kean találataival két góllal legyőzte az északíreket Bergamóban.
Dánia a második félidőben fél óra alatt négy gólt szerzett Észak-Macedónia ellen, így fölényes sikerrel jutott tovább.
A magyar felmenőkkel rendelkező, de
Svédországot erősítő Viktor Gyökeres mesterhármassal segítette csapatát a spanyolországi Valenciában rendezett ukránok elleni találkozón,
amelyet 3-1-re nyert meg az északi együttes.
A csütörtöki mérkőzések legnagyobb meglepetését Koszovó szolgáltatta, amely kiejtette Szlovákiát: vezetést szerzett Pozsonyban, s bár a házigazda szlovákok még az első félidőben fordítottak, szünet után a vendégek további három góllal biztosították be továbbjutásukat. A ráadásban a hazaiak még szépítettek, de az egyenlítésre már nem maradt idejük.
A magyar válogatottal azonos selejtezőcsoportban szerepelt ír válogatott két góllal is vezetett Prágában, de a csehek kiharcolták a hosszabbítást, amelyben nem született további találat, a tizenegyespárbajban pedig a hazaiak diadalmaskodtak.
Ugyancsak hosszabbításra volt szükség a Wales - Bosznia-Hercegovina összecsapáson. A házigazda a 86. percig vezetett, de a 40 éves Edin Dzeko egyenlített. Végül szintén tizenegyesek döntöttek a bosnyákok javára.
Az európai selejtezősorozatból még négy válogatott juthat ki a világbajnokságra, a csütörtöki nyolc pótselejtezős elődöntő továbbjutója kedden „döntőt” játszhat.
A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.
Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:
A ág:
Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0)
gólszerzők: Tonali (56.), Kean (80.)
Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 2-4
g.: James (51.), illetve Dzeko (87.)
B ág:
Ukrajna–Svédország 1-3 (0-1)
g.: Ponomarenko (91.), illetve Gyökeres (7., 51., 72. - a harmadikat tizenegyesből)
Lengyelország–Albánia 2-1 (0-1)
g.: Lewandowski (63.), Zielinski (73.), illetve Hoxha (42.)
C ág:
Szlovákia–Koszovó 3-4 (2-1)
g.: Valjent (6.), Haraslin (45.), Strelec (94.), illetve Hodza (21.), Asllani (47.), Muslija (60.), Hajrizi (72.)
Törökország–Románia 1-0 (0-0)
g.: Kadioglu (53.)
D ág:
Dánia–Észak-Macedónia 4-0 (0-0)
g.: Damsgaard (49.), Isaksen (58., 59.), Norgaard (76.)
Csehország–Írország 2-2 (1-2, 2-2, 2-2) – tizenegyesekkel 4-3
g.: Schick (27. - tizenegyesből), Krejcí (86.), illetve Parrott (19. - tizenegyesből), Kovár (23. - öngól)
A döntők programja (kedd, 20.45, a győztesek kijutnak a vb-re):
- Bosznia-Hercegovina–Olaszország
- Svédország–Lengyelország
- Koszovó–Törökország
- Csehország–Dánia