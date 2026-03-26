Komoly meglepetés is volt a foci-vb pótselejtezőin

A négyszeres aranyérmes olasz válogatott legutóbb 2014-ben szerepelt világbajnokságon, azóta két pótselejtezőn is elbukott, most azonban tett egy lépést a kvalifikáció felé, mert Sandro Tonali és Moise Kean találataival két góllal legyőzte az északíreket Bergamóban.

Dánia a második félidőben fél óra alatt négy gólt szerzett Észak-Macedónia ellen, így fölényes sikerrel jutott tovább.

A magyar felmenőkkel rendelkező, de

Svédországot erősítő Viktor Gyökeres mesterhármassal segítette csapatát a spanyolországi Valenciában rendezett ukránok elleni találkozón,

amelyet 3-1-re nyert meg az északi együttes.

A csütörtöki mérkőzések legnagyobb meglepetését Koszovó szolgáltatta, amely kiejtette Szlovákiát: vezetést szerzett Pozsonyban, s bár a házigazda szlovákok még az első félidőben fordítottak, szünet után a vendégek további három góllal biztosították be továbbjutásukat. A ráadásban a hazaiak még szépítettek, de az egyenlítésre már nem maradt idejük.

A magyar válogatottal azonos selejtezőcsoportban szerepelt ír válogatott két góllal is vezetett Prágában, de a csehek kiharcolták a hosszabbítást, amelyben nem született további találat, a tizenegyespárbajban pedig a hazaiak diadalmaskodtak.

Ugyancsak hosszabbításra volt szükség a Wales - Bosznia-Hercegovina összecsapáson. A házigazda a 86. percig vezetett, de a 40 éves Edin Dzeko egyenlített. Végül szintén tizenegyesek döntöttek a bosnyákok javára.

Az európai selejtezősorozatból még négy válogatott juthat ki a világbajnokságra, a csütörtöki nyolc pótselejtezős elődöntő továbbjutója kedden „döntőt” játszhat.

A most először 48 csapatos világbajnokságot június 11. és július 19. között három országban, Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban rendezik.

Európai vb-pótselejtezők, elődöntők:

A ág:

Olaszország–Észak-Írország 2-0 (0-0)

gólszerzők: Tonali (56.), Kean (80.)

Wales–Bosznia-Hercegovina 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 2-4

g.: James (51.), illetve Dzeko (87.)

B ág:

Ukrajna–Svédország 1-3 (0-1)

g.: Ponomarenko (91.), illetve Gyökeres (7., 51., 72. - a harmadikat tizenegyesből)

Lengyelország–Albánia 2-1 (0-1)

g.: Lewandowski (63.), Zielinski (73.), illetve Hoxha (42.)

C ág:

Szlovákia–Koszovó 3-4 (2-1)

g.: Valjent (6.), Haraslin (45.), Strelec (94.), illetve Hodza (21.), Asllani (47.), Muslija (60.), Hajrizi (72.)

Törökország–Románia 1-0 (0-0)

g.: Kadioglu (53.)

D ág:

Dánia–Észak-Macedónia 4-0 (0-0)

g.: Damsgaard (49.), Isaksen (58., 59.), Norgaard (76.)

Csehország–Írország 2-2 (1-2, 2-2, 2-2) – tizenegyesekkel 4-3

g.: Schick (27. - tizenegyesből), Krejcí (86.), illetve Parrott (19. - tizenegyesből), Kovár (23. - öngól)

A döntők programja (kedd, 20.45, a győztesek kijutnak a vb-re):