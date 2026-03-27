2026. március 27. péntek Hajnalka
Kós Hubert a férfi 100 méteres hátúszás középdöntője után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. július 28-án.
Kós Hubert hatalmas egyéni csúcsot úszott, de így is csak második lett

A magyar olimpikon egyéni csúccsal a második helyen végzett 100 yard (91,44 méter) pillangón az amerikai egyetemi (NCAA) úszódöntő csütörtöki napján.

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar versenyzője – egy nappal 23. születésnapja előtt – hatalmas csatát vívott a 100 méter pillangó olimpiai ezüstérmesével, a kanadai Josh Liendóval, aki végül öt századdal gyorsabb volt nála.

Liendo a korábbi saját, nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) megjavítva, 42.49 másodperccel csapott célba, Kós pedig az előző rekorddal megegyező idővel, 42.54-gyel zárt.

A magyar klasszis óriási egyéni csúcsot úszott, hiszen eddigi legjobbja 44.05 volt.

„Jó verseny volt, nagyon élveztem – értékelt Kós a hazai szövetség közösségi oldalán. – Ennél többet nem tudtam volna kihozni ebből. Így is csak az utolsó méteren vert meg a világrekorder, és az időm minden idők második legjobbja, 0.25-tel jobb, mint amit Caeleb Dressel valaha úszott."

A viadal szombatig tart.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Megmenekülhetnek Irán erőművei, Donald Trump bejelentést tett

Izrael: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázásáért felelős embert

Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Erstések, figyelem! Komoly leállás jön a banknál, eddig fog tartani

A banknál a George applikáció, az átutalás és az online vásárlás is ideiglenesen elérhetetlenné válik.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

2026. március 27. 09:10
Válogatott topfoci Angliával, Németországgal, Spanyolországgal – sport a tévében
2026. március 26. 23:42
Komoly meglepetés is volt a foci-vb pótselejtezőin
