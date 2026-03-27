Kós Hubert hatalmas egyéni csúcsot úszott, de így is csak második lett

Az 1996-os olimpia helyszínén, az atlantai McAuley Aquatic Centerben zajló rövidpályás eseményen a viadal eredményközlője szerint a Texas egyetem magyar versenyzője – egy nappal 23. születésnapja előtt – hatalmas csatát vívott a 100 méter pillangó olimpiai ezüstérmesével, a kanadai Josh Liendóval, aki végül öt századdal gyorsabb volt nála.

Liendo a korábbi saját, nem hivatalos világcsúcsát (yardos távokon nem tartanak nyilván világrekordot) megjavítva, 42.49 másodperccel csapott célba, Kós pedig az előző rekorddal megegyező idővel, 42.54-gyel zárt.

A magyar klasszis óriási egyéni csúcsot úszott, hiszen eddigi legjobbja 44.05 volt.

„Jó verseny volt, nagyon élveztem – értékelt Kós a hazai szövetség közösségi oldalán. – Ennél többet nem tudtam volna kihozni ebből. Így is csak az utolsó méteren vert meg a világrekorder, és az időm minden idők második legjobbja, 0.25-tel jobb, mint amit Caeleb Dressel valaha úszott."

A viadal szombatig tart.