2026. március 27. péntek Hajnalka
Egy női műkorcsolyázó a gyakorlata közben pörög a levegőben.
Nyitókép: Unsplash

Izgalmak jégen és füvön csütörtökön – sport a tévében

Infostart / MTI

Zajlik a műkorcsolya világbajnokság Prágában, de akiket inkább a zöld gyep vonz, azok se csalódnak, hiszen izgalmas mérkőzésekkel jelentkezik a Nemzetek Ligája és a labdarúgó vb-pótselejtezői.

A március 26-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

11.30: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi rövidprogram, Prága

16.50: Férfi röplabda Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Pénzügyőr-DEAC

19.30: Labdarúgás, U21-es válogatott felkészülési mérkőzés, Magyarország-Izrael, Felcsút

Duna World

18.15: Műkorcsolya, világbajnokság, páros kűr, Prága

Sport 1

19.00: Darts, Premier League, 8. forduló, Berlin

Sport 2

1.00: Baseball, MLB, alapszakasz, San Francisco Giants-New York Yankees

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Pittsburgh Pirates-New York Mets

Eurosport 1

9.55: Síugrás, világkupa, Planica, férfiak, selejtező

11.10: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi rövidprogram, Prága

18.15: Műkorcsolya, világbajnokság, páros kűr, Prága

Eurosport 2

15.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 4. szakasz

20.00: Golf, PGA Tour, Houston Open

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Málta-Luxemburg

20.35: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Lengyelország-Albánia

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Törökország-Románia

20.35: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Olaszország - Észak-Írország

Arena 4

17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Gibraltár-Lettország

20.30: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Ukrajna-Svédország

Match 4

21.00: Ketrecharc, Hexagone MMA, Növényi Norbert Jr.-Giordanengo, Nantes

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

A Richter Gedeon 2026. április 29-én 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helye a Richter központja Budapest: Gyömrői út 34-36 - írja közleményében a Richter.

Súlyos veszély a világra, vagy mindent megkönnyítő csodatalálmány? Ítéletet mondtak a magyarok az AI-ról

Egy Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban végzett regionális felmérés szerint a ChatGPT messze a legnépszerűbb mesterségesintelligencia-eszköz a régióban.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

