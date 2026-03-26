Izgalmak jégen és füvön csütörtökön – sport a tévében

A március 26-i, csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
11.30: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi rövidprogram, Prága
16.50: Férfi röplabda Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés, Pénzügyőr-DEAC
19.30: Labdarúgás, U21-es válogatott felkészülési mérkőzés, Magyarország-Izrael, Felcsút
Duna World
18.15: Műkorcsolya, világbajnokság, páros kűr, Prága
Sport 1
19.00: Darts, Premier League, 8. forduló, Berlin
Sport 2
1.00: Baseball, MLB, alapszakasz, San Francisco Giants-New York Yankees
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Pittsburgh Pirates-New York Mets
Eurosport 1
9.55: Síugrás, világkupa, Planica, férfiak, selejtező
11.10: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi rövidprogram, Prága
18.15: Műkorcsolya, világbajnokság, páros kűr, Prága
Eurosport 2
15.20: Országúti kerékpár, katalán körverseny, 4. szakasz
20.00: Golf, PGA Tour, Houston Open
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Málta-Luxemburg
20.35: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Lengyelország-Albánia
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Törökország-Románia
20.35: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Olaszország - Észak-Írország
Arena 4
17.45: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, Gibraltár-Lettország
20.30: Labdarúgás, vb-pótselejtező, Ukrajna-Svédország
Match 4
21.00: Ketrecharc, Hexagone MMA, Növényi Norbert Jr.-Giordanengo, Nantes