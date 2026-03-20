Portugália Cristiano Ronaldo nélkül lép pályára

Roberto Martínez szövetségi kapitány pénteken hirdette ki keretét, együttese a vb két társházigazdájával, Mexikóval és az Egyesült Államok csapatával mérkőzik majd meg.
A 41 éves támadó sajtóhírek szerint sérüléssel bajlódik, ugyanakkor várhatóan pályafutása hatodik vb-részvétele nincs veszélyben.
A portugálok Üzbegisztánnal, Kolumbiával, illetve az interkontinentális pótselejtező győztesével találkoznak majd a nyári tornán.
A portugál keret:
- kaupusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)
- védők: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica)
- középpályások: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham United), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto)
- támadók: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting), Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real GPS Socieda), Ramos (Real GPS).