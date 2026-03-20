ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.14
usd:
340
bux:
122107.32
2026. március 20. péntek Klaudia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Cristiano Ronaldo, a portugál válogatott csapatkapitánya ünnepel gólja után a Portugália - Írország barátságos labdarúgó-mérkőzésen Aveiróban 2024. június 11-én. A portugál válogatott 3-0-ra győzött. Ronaldo két góllal járult hozzá a győzelemhez.
Portugália Cristiano Ronaldo nélkül lép pályára

Infostart / MTI

Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott márciusi világbajnoki felkészülési mérkőzésein az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo. Kimaradt a portugál keretből a legnagyobb sztár

Roberto Martínez szövetségi kapitány pénteken hirdette ki keretét, együttese a vb két társházigazdájával, Mexikóval és az Egyesült Államok csapatával mérkőzik majd meg.

A 41 éves támadó sajtóhírek szerint sérüléssel bajlódik, ugyanakkor várhatóan pályafutása hatodik vb-részvétele nincs veszélyben.

A portugálok Üzbegisztánnal, Kolumbiával, illetve az interkontinentális pótselejtező győztesével találkoznak majd a nyári tornán.

A portugál keret:

  • kaupusok: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)
  • védők: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica)
  • középpályások: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham United), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Rodrigo Mora (FC Porto)
  • támadók: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting), Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real GPS Socieda), Ramos (Real GPS).

Kezdőlap    Sport    Portugália Cristiano Ronaldo nélkül lép pályára

labdarúgás

cristiano ronaldo

portugália

felkészülés

portugál válogatott

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egy rémálomban ünnepli Irán a perzsa újévet: rettegés a bombázásoktól – és remény a megújulásra
A háromezer éves ünnep, a perzsa újév előestéje Iránban hagyományosan a készülődéssel telik: ez a megújulás ünnepe. Most viszont a rettegés uralja az embereket. Rengetegen félnek az izraeli–amerikai bombázások miatt – de azok is rengetegen vannak, akik félnek ugyan, de boldogok, mert csaknem fél évszázados iszlamista diktatúra után reménykednek, hogy elsöprik végre az ősi országot uraló terrorrezsimet – jelentette a BBC helyszíni munkatársa.
 

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Csatatér: két, országosan ismert politikus küzd meg a budapesti 2-es számú egyéni választókerületben

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Barbadosi és palaui teherhajókat ért orosz dróntámadás Odessza kikötőjében, az FSZB az egyre jobban eldurvuló merényletsorozatok miatt megerősíti az orosz katonai vezetők védelmét. Mindeközben Kijev folytatja az orosz hadiipari komplexumok elleni támadásokat, melyekre Moszkva drónzáporokkal válaszol.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Trükkös tolvajok csaptak le egy magyar városban: százezreket síbolhattak el, kézügyességüket is használták

A gyanú szerint ROmániából érkezhetett az a pár, akik figyelemeltereléssel és különböző kézügyességi trükkökkel okoztak nagy kárt egy áruházban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK should have acted faster, Trump says, after it offers British bases for Hormuz strikes

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

EZT OLVASTA MÁR?
×
